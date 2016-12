Welle der Hilfsbereitschaft aus Höchstadt wirkt nach

HÖCHSTADT - Am zweiten Weihnachtsfeiertag 2004 erschütterte ein Seebeben im Indischen Ozean ganz Südostasien. Als Folge überrollte ein Tsunami riesigen Ausmaßes die gesamte Region und kostete weit über 200 000 Menschen das Leben. Die tödliche Flut löste damals aber auch eine weltweite Welle der Hilfsbereitschaft aus, von der auch die Stadt Höchstadt erfasst wurde.

100 000 Euro kostete die Schule in der südindischen Stadt Colachel, die aus Höchstadter Spendengeldern finanziert wurde. Foto: Archiv Kerstin Koschella



Mit dem Geld, das von Aischgründer Bürgern und Firmen damals gespendet wurde, konnte das wohl größte Hilfsprojekt verwirklicht werden, das in der Stadt je auf die Beine gestellt wurde: In Colachel, einer 30 000 Einwohner zählenden Stadt am Südzipfel Indiens, wurde für rund 100 000 Euro eine neue Schule gebaut. Vor zehn Jahren, am 8. November 2006, wurde die Einrichtung im Beisein einer Delegation aus Höchstadt eingeweiht.

In einem Festzug, an dem sich auch Bürgermeister Gerald Brehm, Sparkassendirektor Herbert Fiederling sowie der Chef der Martin Bauer Group Adolf Wedel beteiligten, wurde die Schule vor zehn Jahren eingeweiht. Foto: Archiv Kerstin Koschella



„Wir wollten damals etwas Nachhaltiges schaffen“, sagt Bürgermeister Gerald Brehm heute. Wir, das waren vor allem die Kreissparkasse sowie die Vestenbergsgreuther Martin Bauer Group, beide mit Führungskräften ausgestattet, die für soziales Engagement in der Region bekannt sind, die Rotarier aus dem Aischgrund und die beiden Höchstadter Kirchengemeinden, die allesamt kräftig die Werbetrommel rührten, um die Höchstadter für die Notlage im fernen Indien zu sensibilisieren.

Mit Erfolg, denn innerhalb kurzer Zeit waren rund 70 000 Euro an Spenden zusammengekommen. Eine respektable Summe, allerdings noch zu wenig für die hochfliegenden Pläne der Initiatoren. Denn über die katholische Pfarrei Gundelsheim, die mit der südindischen Diözese Kattar bereits seit längerem Kontakt hatte, stieß man auf den katholischen Priester Jeremias George, der in der Region bereits mehrere Hilfsprojekte koordinierte. Jeremias, der selbst aus ärmlichen Verhältnissen stammt, dennoch in Rom Theologie studieren konnte und regelmäßig in Deutschland und Italien als Vertreter Pfarrstellen übernimmt, hatte den Höchstadtern erzählt, dass auch die Grundschule Colachels vom Tsunami komplett zerstört worden war.

Die Initiatoren des Projekts zogen daraufhin noch einmal alle Register, die Auszubildenden der großen Firmen widmeten Aktionen dem Schulbau, die Schulen machten mit und die Höchstadter griffen noch einmal so tief in die Taschen ihrer Spendierhosen, dass die erforderlichen 100 000 Euro tatsächlich zusammenkamen. Anfang Januar 2006 wurde der Grundstein für die neue St. Mary’s Primary School gelegt und schon ein gutes halbes Jahr später konnten rund 1000 Schülerinnen und Schüler ihr neues Haus im Beisein von politischer und wirtschaftlicher Prominenz aus dem Aischgrund in Beschlag nehmen.

Für die Aischgründer war die Indien-Welle damit allerdings noch nicht verebbt. In den Folgejahren engagierte sich vor allem der Neustädter Rotary-Club, bei dem, wie etwa der Stadtrat Eberhardt Ranger, auch Höchstadter organisiert sind, in und um Colachel. So beteiligte man sich beispielsweise am Ausbau der Trinkwasserversorgung in der Stadt, war bei Bau eines neuen Treppenhauses der Schule in der Stadt Midalem engagiert, baute Toilettenanlagen für eine Schule in Kurumpanai und stattete diese Schule zusammen mit der Kreissparkasse mit neuen Möbeln aus.

Die Begeisterung für Indien hielt sich schließlich noch bis in das Jahr 2007, als Höchstadt nach dem Vorbild der Brasilianischen Nacht vom Jahr zuvor in den Straßen der Stadt eine „Indische Nacht“ gefeiert hatte, mit Musik, Tanz und Speisen vom Subkontinent. Auch wurde noch einmal eine erkleckliche Summe für verschiedene Projekte gesammelt, die Pater Jeremias in seiner Heimat angestoßen hat. Der umtriebige Priester, dessen Arbeitsplatz längst nicht mehr die Kanzel, sondern ein mit sieben Mitarbeitern bestücktes Büro für die Organisation der eingehenden Hilfen ist, reist immer noch um den halben Globus, um für die Unterstützung seiner Heimat zu trommeln.

In Höchstadt ist es heute allerdings recht still um Colachel geworden. „Wir haben das Projekt etwas aus den Augen verloren“, gesteht Bürgermeister Gerald Brehm. In der Stadt wurde zwar der nicht gerade runde 235. Geburtstag von Baptist Ritter von Spix im Herbst gefeiert, dass sich die Einweihung der Schule im fernen Indien zum zehnten Mal jährt, fand mit keinem Wort Beachtung. Die maßgeblichen Initiatoren der Spendenaktion, so versicherte das Stadtoberhaupt, würden sich aber demnächst zusammensetzen und überlegen, ob sie im nächsten oder übernächsten Jahr vielleicht noch einmal nach Colachel reisen, um sich von der guten Entwicklung der Schule vor Ort zu überzeugen. An eine Vertiefung der Beziehungen oder gar eine Partnerschaft sei dabei allerdings nicht gedacht, unterstreicht Gerald Brehm. Dazu sei Indien und vor allem der Süden nun doch in vielerlei Hinsicht zu weit weg.

Aus politischer Sicht mag Colachel vielleicht uninteressant sein, eine Reise wert ist der Südzipfel des Subkontinents allemal. Die Region liegt im Grenzgebiet zwischen den Bundesstaaten Tamil Nadu und Kerala, die beispielsweise im „lonely planet“ Indienbesuchern wärmstens empfohlen werden. Tamil Nadu, weil dort wie sonst nirgends in Indien die alten Traditionen noch gelebt werden, und Kerala, weil er trotz der entspannten Lebensweise einer der erfolgreichsten Staaten in Indien ist und zudem noch mit einer facettenreichen Geschichte (Marco Polo landete dort an), Traumstränden und unberührter Natur punkten kann.

Und, aber das steht so nicht im „lonely planet“, es würden sich mehr als 100 Kinder unwahrscheinlich freuen, wenn sie von ihren Pateneltern aus dem fernen Höchstadt einmal Besuch bekommen (siehe separater Artikel unten).

