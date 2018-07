Wenn "Brotschnüffel-Piloten" im Triathlon-Fieber sind

Rekord: 779 Teilnehmer beim 19. Schüler-Staffel-Triathlon — Organisationsteam um Lehrer Günther Dresel braucht ein Jahr Vorlauf - vor 1 Stunde

HÖCHSTADT - Mit einem Teilnehmerrekord ging am Dienstag der mittlerweile 19. Höchstadter Schüler-Staffel-Triathlon bei schon traditionell gutem Wetter über die Bühne. 779 Jungen und Mädchen hatten sich für das Sportereignis angemeldet.

Und jetzt schnell Richtung Fahrrad und Laufstrecke . . .: Insgesamt 779 Teilnehmer hatten sich für den 19. Schüler-Staffel-Triathlon angemeldet – ein Rekordwert. © Foto: Anestis Aslanidis



Und jetzt schnell Richtung Fahrrad und Laufstrecke . . .: Insgesamt 779 Teilnehmer hatten sich für den 19. Schüler-Staffel-Triathlon angemeldet – ein Rekordwert. Foto: Foto: Anestis Aslanidis



Mama und Oma feuern vom Beckenrand aus an: "Nadine, du schaffst es", rufen sie der 13-Jährigen zu, während diese durch das Wasser des Schwimmerbeckens pflügt. "Du musst große Züge machen."

Cheforganisator Günther Dresel, Lehrer an der Ritter-von-Spix-Schule, und seine Helfer haben das Sportzentrum am Kieferndorfer Weg wieder einmal mit viel Liebe und großem Aufwand in ein Triathlongelände verwandelt. Laute Musik, ein Moderatorenteam und natürlich die Mitschüler und Verwandten, die zur Unterstüzung an die Strecke gekommen sind, treiben die jungen Sportler nach vorne.









Die Teilnehmer kommen in diesem Jahr von der Anton-Wölker-Grundschule, der Grundschule Höchstadt-Süd, der Don Bosco-Schule, der Ritter-von-Spix-Schule, der Realschule und dem Gymnasium. Darüber hinaus sind Gastmannschaften von der Grundschule Hemhofen, der Mittelschule Hallerndorf und der Bamberger Bertold-Scharfenberg-Schule am Start.

Mit dabei sind bereits Zweit- und Drittklässler. In Dreierteams spulen diese jeweils eine Laufstrecke von 350 Metern ab, die älteren Mannschaften bestreiten schon einen "richtigen" Triathlon, das heißt, bei ihnen ist auch Schwimmen und Radfahren dabei. Die Distanz variiert je nach Alter zwischen 50 und 200 Meter Schwimmen, zwei und sechs Kilometer Radfahren sowie 600 bis 800 Meter Laufen.

Je nach Alter mussten die jungen Sportler zwei bis sechs Kilometer Rad fahren (Bild links). Danach folgte die Laufstrecke. © Fotos: Anestis Aslanidis



Je nach Alter mussten die jungen Sportler zwei bis sechs Kilometer Rad fahren (Bild links). Danach folgte die Laufstrecke. Foto: Fotos: Anestis Aslanidis



Möglich macht den reibungslosen Ablauf ein ganzes Heer von Helfern: Rund 50 Lehrer und 100 Schüler von Gymnasium, Realschule und Mittelschule sorgen dafür, dass alle Starter zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind, sie halten ihnen in der Wechselzone Eimer für die nassen Bademützen hin, nehmen die Fahrräder entgegen, reichen im Zieleinlauf Getränke. Auch die Wasserwacht steht bereit, falls einen jungen Sportler die Kraft verlässt.

"Mehrfachtäter" dabei

Am Start sind nicht nur Staffeln, sondern auch 47 Einzelstarter, die alle drei Disziplinen selbst bewältigen. Und viele von ihnen sind "Mehrfachtäter": "Wir können heuer ganz viele Schüler ehren, die schon fünf, sechs, sieben, acht oder gar neun Mal beim Schüler-Triathlon mitgemacht haben", berichtet Dresel.

Bilderstrecke zum Thema Höchstadt im Triathlon-Fieber: Fast 800 Teilnehmer bei Schüler-Staffel Mit einem Teilnehmerrekord ging am Dienstag der mittlerweile 19. Höchstadter Schüler-Staffel-Triathlon bei schon traditionell gutem Wetter über die Bühne. 779 Jungen und Mädchen hatten sich für das Sportereignis angemeldet. Wir haben die Bilder!



Bis zu diesen Spezial-Ehrungen ist es für die Zweit- und Drittklässler noch ein weiter Weg. Und doch ist ihr Staffelrun die Vorbereitung auf den Triathlon und "dabei sind heuer ganz tolle Zeiten gelaufen worden, ihr habt um jeden Meter gekämpft", lobt Dresel. Bei den Zweitklässler-Mädchen etwa tragen "Die brennenden Fußbälle" von der Grundschule Hemhofen den Sieg davon, freuen sich über einen Pokal, Urkunden und Brotzeitboxen.

Überhaupt — die Namen beim Schüler-Triathlon, der von der Stadt und der Triathlon-Abteilung des ESC Höchstadt mitveranstaltet wird: Der Phantasie sind hier schier keine Grenzen gesetzt, "Die Brotschnüffel-Piloten" gibt es, "Pinke Totenköpfe", "Die Schlafmützen" und auch jene, die sich schon vorher ihrer Stärken bewusst gewesen zu sein scheinen und sich als "The Winners" angemeldet haben.

Und während die Schüler sich nun auf die Ferien freuen, geht bei den Triathlon-Organisatoren die Arbeit weiter: "Am Tag nach dem Triathlon beginnt schon wieder die Vorbereitung fürs nächste Jahr", erzählt Organisationschef Dresel.

Sponsoren müssen beispielsweise geworben werden, denn ohne sie wäre eine Veranstaltung dieser Größenordnung nicht möglich. Schließlich bekommen unter anderem alle Teilnehmer ein "Finisher-T-Shirt", Preise müssen finanziert werden, als Hauptgewinn wird unter allen Startern ein Mountainbike verlost.

Für Günther Dresel soll der 20. Schüler-Triathlon im kommenden Jahr der letzte sein, den er als Chef begleitet, das hat er bereits seit langem angekündigt. "Aber es schaut so aus, als wäre eine Nachfolgerin gefunden", plaudert er aus dem Nähkästchen.

Vorher steht aber noch die Jubiläumsausgabe an, schon heute überlegt Dresel, wie dann beispielsweise die Siegerpokale aussehen sollen. Denn diese bastelt er selbst, die 2018er-Pokale sind aus einem Weinstock, verziert mit einem kleinen Fahrrad, einem Mini-Schuh und einer Schwimmfigur.

KATRIN BAYER