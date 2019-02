Wenn der Golfball auf die Leinwand knallt

HERZOGENAURACH - Auf dem Herzogenauracher Golf-Außengelände, der Range, breitet sich rings ums Clubhaus eine weitgehend unberührte Schneelandschaft aus. Drinnen gibt es drei Simulator-Räume, das sind Indoor-Golf-Plätze. Dort frönen zwei Golferinnen ihrem Vormittags-Hobby.

Elisabeth Schüssler holt aus. Gleich knallt der Ball auf die Leindwand-Landschaft. Virtuell fliegt er aber weiter. © Fotos: Roland Huber



"Des ist jetzt das erste Loch", ruft die ortsansässige Jutta Essl ihrer Golf-Partnerin Elisabeth Schüssler zu. Schon im nächsten Moment zieht sie mit ihrem Schläger auf und schlägt. Sekundenbruchteile später trifft der weiße Golf-Ball die nur wenige Meter entfernte Filmleinwand.

Gezeigt wird — nein, nicht irgendein Streifen über einen der Golf-Heroen wie Bernhard Langer oder Tiger Woods, sondern — das nun komplett digitalisierte, im Moment unbespielbare Herzogenauracher Golfgelände.

Gelbe Streifen

Nach Jutta Essls gekonntem Schlag ("jahrzehntelange Praxis, mal besser, mal schlechter") wird ihr Ballflug über einen Decken-Beamer als gelber Streifen in das Video-Bild hinein projiziert. "Herzogenaurach ist der einzige Platz in Deutschland, der komplett digitalisiert wurde", erklärt der Geschäftsführer und Golf-Trainer Robert Taylor. Die neueste Generation der Trackman-Radartechnologie macht’s möglich. Nachdem Indoor-Anlagen in Mode kommen, könnte es also durchaus passieren, dass sich ein Indoor-Spieler in England oder den USA den schönen Herzogenauracher Golfplatz elektronisch auf seine Anlage lädt und per Touchscreenpanel bespielt.

Billiger als im Ausland

Der große Vorteil: Ein Golf-Amateur, der irgendwo im Ausland auf einem der berühmteren Golf-Plätze ein paar Löcher schlagen will, zahlt dafür schnell mal 300 Euro für zwei oder drei Stunden. Für das Indoor-Golfvergnügen in der Herzogenauracher Halle muss dagegen nur ein Zehntel des Tarifs berappt werden.

Darüber macht sich das sportliche Damen-Duo im Augenblick keine Gedanken. "Ich bin gerade im rough gelandet", bedauert Jutta Essl. Also in ziemlich unwegsamen Gelände. Sie fügt leicht frustriert hinzu: "Ich komme nicht aus dem Graben heraus."

Ihre Spielpartnerin ist heute das erste Mal hier. "Es ist schon gewöhnungsbedürftig, weil diese Bodenmatte überhaupt nicht nachgibt." Der grüne Synthetik-Boden ist eben doch nur ein unzulänglicher Ersatz für den schönen Golf-Rasen, der sich unter eine Schneedecke verzogen hat.

Jutta Essl kontrolliert an einem Bildschirm, wo der Ball liegt.



Nur wenige Minuten später ein "Halt"-Ausruf der längst erfahrenen Indoor-Golferin Jutta Essl. Ihr Golf-Ball rollert gerade ungerührt rechts am anvisierten Loch vorbei. Allerdings nicht weit. Eine lösbare Aufgabe für die Golferin.

Indoor-Neuling Elisabeth Schüssler urteilt nach dem allerersten Mal noch mit mäßiger Begeisterung: "Für Trockenübungen ist es okay." Robert Taylor weiß dagegen, dass Golf-Profis schon seit Jahren mit der Trackman-Radartechnologie trainieren.

Gerade ältere Herzogenauracher Clubmitglieder seien vor der Investition in drei mehrere zigtausend Euro teuren Simulatoren noch "skeptisch" gewesen, verrät der Leiter der Herzogenauracher Golfschule, Craig Miller. "Jetzt trainieren sie dort selber drinnen." Und andere auch.

Die Resonanz sei ziemlich gut, sagt auch Trainer Taylor. Der 29-Jährige spielt selbst schon seit seinem vierten Lebensjahr und schildert die Anfänge der Indoor-Anlage. "Das Zeitmanagement war das Hauptproblem." Praktisch alle Bestandteile der neuen Technik kamen aus dem Ausland. Nach rund acht Monaten Bauzeit nahm die Indoor-Anlage im vorigen November ihren Betrieb auf.

Zuerst kamen die hiesigen Vereinsmitglieder. "Seit diesem Jahr kommen auch immer mehr Spieler aus den Golfclubs in Erlangen und Geiselwind. "Die Nachfrage wird immer größer."

Technik hilft beim Training

Hauptziel des Indoor-Golfens: "das professionelle Training bei schlechtem Wetter". Die neue Technologie wird auch bereits bei Trainerstunden eingesetzt. Die Buchung der Stunden erfolgt im Normalfall ausschließlich über ein Online-Buchungsportal.

Bei allem sportlichem Bemühen kommt natürlich auch der gesellige Teil nicht zu kurz. Taylor: "Wir hatten schon eine Geburtstagsfeier hier." Die Teilnehmer hätten "zuerst Golf gespielt, dann Handball geschaut und anschließend gegessen und getrunken". Dafür sei allerdings von den Gästen ein eigener Catering-Service beauftragt worden. Auch Firmen-Events fanden hier bereits statt.

