Wenn ein äthiopischer Flüchtling arbeiten will, aber nicht darf

Hussen Hassan Bulhan hat wie viele Geflüchtete eine Aufenthaltsgestattung, aber keinen gültigen Identitäts-Nachweis — Regelung verschärft - vor 51 Minuten

HERZOGENAURACH - Das Problem ist nicht wirklich neu, aber es bleibt ein Ärgernis: Hier lebende Flüchtlinge dürfen, so lange sie sich im Asylverfahren ohne einen sogenannten Identitätsnachweis befinden, keine Arbeit aufnehmen. Sie liegen dem deutschen Steuerzahler zwangsweise auf der Tasche, obwohl sie das gar nicht wollen. Einer von ihnen ist Hussen Hassan Bulhan aus Äthiopien, der seit einiger Zeit in der Flüchtlingsunterkunft An der Schütt lebt. Und dem durch die erzwungene Untätigkeit inzwischen "die Decke auf den Kopf fällt".

Die „Aufenthaltsgestattung“, die Hussen Hassan Bulhan in der Hand hält, ist gestaltet wie ein amtlicher Ausweis. Foto: Foto: Hans von Draminski



Flüchtlingsbetreuer Konrad Eitel ist sauer: "Wer schimpft, dass Flüchtlinge es vom deutschen Staat vorne und hinten hinein geschoben bekommen, hat von den wahren Verhältnissen keine Ahnung", sagt der engagierte Aktivist, der für die SPD jahrelang im Landkreis aktiv war. Was Eitel sauer aufstößt: Wer als Flüchtling nach Deutschland kommt und keine gültigen Ausweispapiere hat – sei es, weil die Ausweise weggeworfen oder gar nicht erst mitgenommen wurden – , kann dennoch einen Asylantrag stellen und bekommt daraufhin vieles kostenlos – von der Unterkunft über die Gesundheitsfürsorge bis zu Schulausbildung und Sprachkursen. Außerdem gibt es 323 Euro Barleistungen und eine "Aufenthaltsgestattung" mit Porträtfoto des Inhabers, gestaltet wie ein amtlicher Ausweis, den sie ein Stück weit auch ersetzt.

"Ich kenne viele Flüchtlinge, die auf solche Almosen keinen Wert legen, sondern lieber arbeiten und sich ihren Lebensunterhalt selbst verdienen würden, aber nicht dürfen", erzählt Eitel. Er fragt sich, ob es für die relativ neue Praxis, Menschen ohne Identitätsnachweis keine Ausbildungs- oder Arbeitsverhältnisse mehr zu gestatten, überhaupt eine Rechtsgrundlage gibt. In einer Mail des Erlanger Landratsamtes heißt es zudem, dass erst durch die Vorlage von Personenstandsurkunden oder anderen amtlichen Bescheinigungen die Wahrheit der im Reisepass wiedergegebenen Personendaten bestätigt beziehungsweise geklärt werden könne — was in den Ohren gerade jener wie Hohn klingen muss, die aus dem Chaos von Bürgerkriegsländern nach Europa geflüchtet sind. Um auch nur einen "Ein-Euro-Job" aufnehmen zu dürfen, müssen die Betroffenen ohne gültigen Personalausweis einen umfangreichen Antrags-Fragebogen ausfüllen.

Für 80 Cent pro Stunde

Hussen Hassan Bulhan hat das mit Konrad Eitels Hilfe getan und arbeitet derzeit für 80 Cent pro Stunde im Sozialkaufhaus des Kreises. Er würde gerne eine richtige, sozialversicherungspflichtige Arbeit aufnehmen, zumal er seine Frau und seine beiden Kinder im Jemen zurücklassen musste. Und er, der in seinem alten Leben Bauarbeiter war, ist zuversichtlich, dass er genug verdienen würde, um sein Dasein selbst zu bestreiten und keine Zuschüsse zu brauchen.

HANS VON DRAMINSKI