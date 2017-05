Westsibirische Laika-Hunde lieben Simmersdorf

Carina Raber züchtet die seltene Hunderasse in Mühlhausen - vor 11 Minuten

SIMMERSDORF - In Simmersdorf leben echte Exoten. Denn in dem kleinen Ortsteil von Mühlhausen züchtet Carina Raber die Hunderasse „westsibirische Laika“. Diese wolfsähnlichen Jagdhunde sind in Deutschland ziemlich selten und fühlen sich in Simmersdorf "pudelwohl". Lesen Sie in unserer Bildergalerie alles Wissenswerte zu den Vierbeinern.

Bilderstrecke zum Thema Der "westsibirische Laika": Ein Hund aus dem Wolfsland Sie jagen gerne Elche, Rentiere oder Bären: "westsibirische Laika". Aber was hat die Rasse mit dem ersten Hund im Weltraum zu tun? Carina Raber aus Mühlhausen züchtet diese Hunde und hat alle Infos zu der seltenen Rasse parat.