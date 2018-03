Wie erkenne ich, dass mein Angehöriger depressiv ist?

HÖCHSTADT - Die Welt erscheint plötzlich grau in grau, das einstige Lieblingshobby macht keinen Spaß mehr, das morgendliche Aufstehen scheint ein Ding der Unmöglichkeit: Auslöser für solche Symptome könnte eine Depression sein, eine der am häufigsten unterschätzten Erkrankungen. Der Höchstadter Neurologe Dr. Alexander Hilgarth beschäftigt sich am Donnerstag, 22. März, um 19.30 Uhr in einem öffentlichen Vortrag des Seniorenbeirats in der Fortuna Kulturfabrik mit dem Thema, wir haben ihn vorab befragt.

Behandelt in Höchstadt unter anderem Menschen mit Depressionen: Neurologe Dr. Alexander Hilgarth. © Foto: Ulrich Schuster



Wie verbreitet sind Depressionen?

Dr. Alexander Hilgarth: Man muss hier unterscheiden: Depressive Verstimmungen sind sehr viel verbreiteter als wirklich behandlungsbedürftige Depressionen. Schätzungen gehen davon aus, dass pro Jahr drei bis sechs Prozent der Bevölkerung mit einer Depression konfrontiert sind. Menschen in Städten sind dabei häufiger betroffen als Menschen auf dem Land und Frauen häufiger als Männer. Besonders trifft es übrigens Menschen im 50. bis 55. Lebensjahr.

Gibt es einen Grund, warum besonders Menschen im fortgeschrittenen Alter unter Depressionen leiden?

Hilgarth: Ich spreche da gerne vom Lebensgefäß, das sich mit Lebensereignissen füllt — auch weniger erfreulichen. Manche bringen eine höhere Grundempfänglichkeit für eine Depression mit als andere Menschen und nach bestimmten Lebensereignissen kann eine Depression dann ausbrechen.

Woran erkenne ich, dass ich selbst oder einer meiner Angehörigen depressiv sein könnte?

Hilgarth: Da gibt es zuerst die drei Kardinalsymptome: Freudlosigkeit, Interessensverlust (wenn Dinge, für die man sich früher interessiert hat, keinen Spaß mehr machen) und Antriebsstörung, wenn Patienten sich für nichts mehr motivieren können. Doch die Depression ist wie ein Chamäleon: Es kommen auch Patienten zu mir, die wirken gar nicht freudlos, sondern sehr unruhig. Grundsätzlich gilt aber: Jeder von uns hat diese Symptome irgendwann einmal, bei einer Depression müssen sie tatsächlich über eine gewisse Zeit bestehen und so ausgeprägt sein, dass sie die Lebensqualität einschränken.

Und wie stellen Sie dann eine Diagnose?

Hilgarth: Es ist gar nicht so trivial, eine Depression zu diagnostizieren. Das geht über Gespräche mit den Patienten und vielleicht auch Gespräche mit den Angehörigen. Manchmal hat man das Glück, dass der Partner oder Kinder mit in die Praxis kommen — und wenn die dann von Veränderungen berichten und sagen: "So kennen wir ihn oder sie gar nicht", muss man hellhörig werden.

Wenn dann feststeht, dass der Patient wirklich depressiv ist: Wie bekommt man die Krankheit in den Griff?

Hilgarth: Den schnellsten Erfolg hat man mit Medikamenten. Wichtig ist aber auch eine günstige Umfeldgestaltung, das heißt, man muss den Druck vom Patienten nehmen, ihn zum Beispiel über seine Krankheit aufklären und ihm klarmachen, dass die Depression vorbeigeht. Darüber hinaus helfen Psychotherapie, Bewegung, Entspannungsverfahren — je nach Schwere der Depression muss das Paket umfangreicher oder weniger umfangreich sein.

