Wie viele Leben hat ein Alligator?

HÖCHSTADT - Katzen haben neun Leben, aber wie viele haben Alligatoren? Nach der 1:5-Heimniederlage und bei einem 1:3-Rückstand im zweiten Spiel in Lindau hatten viele das Eishockeyteam des Höchstadter EC abgeschrieben – aber die Panzerechsen standen noch einmal auf und können am Dienstag ihre Erfolgsstory fortschreiben.

Können die Alligators (helle Hemden/von links Oleg Seibel, Tomas Urban und Felix Ribarik) die Islanders noch einmal zu Fall bringen? © Foto: Reiner Roither



Es waren 60 Minuten und 18 Sekunden voller Hochspannung auf dem Eis, bis Markus Babinsky mit seinem Tor in der Verlängerung die mitgereisten Höchstadter Fans erlöste. Nach der bitteren Heimniederlage bissen die Alligators am Bodensee eindrucksvoll zurück und glichen mit einem 5:4-Sieg nach Verlängerung die Serie zum 1:1 aus.

Am Dienstag kommt es somit um 20 Uhr in Höchstadt zum dritten und entscheidenden Halbfinalspiel zwischen Alligators und Islanders mit der Entscheidung über Finaleinzug oder Saisonende.

Spielertrainer Daniel Jun, der 48 Stunden vor dem Sieg noch beklagt hatte, mit nur 70 Prozent könne man keine Playoffs spielen, erklärte zwei Tage später in der Pressekonferenz, seine Mannschaft habe "50 Prozent draufgelegt und nun mit 120 Prozent gespielt". Das Team habe wie schon so oft in den vergangenen sieben Jahren seiner Trainerzeit an der Aisch Charakter gezeigt und damit seine Karriere noch einmal verlängert.

Zur Personalsituation in den Playoffs gibt es beim Eishockey traditionell keine Auskunft. So bleibt unklar, ob bis zum Spiel drei einer der erkrankten Akteure (Martin Vojcak, Marc Roth und Lukas Lenk) oder der verletzte Max Cejka wieder zum Kader stoßen wird.

Sollte sich der gemeinsame Traum des Finaleinzugs von Mannschaft und Fans tatsächlich erfüllen, so stünde bereits am kommenden Freitag (20 Uhr) das nächste Heimspiel gegen den Sieger der zweiten Halbfinalpaarung, den ECDC Memmingen oder den EHC Waldkraiburg an. Auch hier ist am Dienstag das Entscheidungsspiel fällig.

cah/hp