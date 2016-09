Wohnhausbrand in Höchstadt: Feuerwehr findet Leiche

HÖCHSTADT - Beim Brand eines Wohnhauses in Höchstadt an der Aisch ist am Donnerstagabend nach Angaben eines Polizeisprechers eine Person ums Leben gekommen. Der Dachstuhl des dreistöckigen Gebäudes stand lichterloh in Flammen.

Diese erste Amateuraufnahme zeigt, wie die Flammen meterhoch aus dem Dachstuhl schlagen. © privat



Die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle. Im Inneren des Hauses fanden Einsatzkräfte eine tote Person. © privat



Das Feuer brach gegen 21.40 Uhr am Donnerstagabend aus. Ein erstes Foto vom Brandort zeigte, wie die Flammen aus dem Dachstuhl des Wohhauses in der Bergstraße in Höchstadt schlagen. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle. Gegen 22.30 Uhr war er größtenteils gelöscht. Allerdings fanden Feuerwehrleute im Haus eine tote Person, wie ein Polizeisprecher bestätigte.

Weitere Informationen folgen.

