Wütende Weidener erwarten HEC

HÖCHSTADT - Es war ein hochemotionales Derby gegen den EV Weiden mit einem knappen Ausgang. Endlich einmal wieder zum Positiven für die Alligators, die hart kämpfen mussten um gegen die Oberpfälzer die Oberhand zu behalten. Und es geht weiter Schlag auf Schlag: Am Mittwoch geht es gleich wieder zum Rückspiel nach Weiden – und da warten wütende Blaue Teufel.

In großer Zahl werden die HEC-Fans ihr Team in Weiden unterstützen. Foto: Anestis Aslanidis



Denn für Markus Berwanger war am Montagabend der Weihnachtsfrieden gestört. Der Trainer der Blue Devils ließ nach der Niederlage beim Höchstadter EC seinem Ärger freien Lauf. „Das ist eine Sauerei. Wir sind heute richtig betrogen worden", schimpfte der ehemalige Nationalspieler und machte Hauptschiedsrichter Markus Fischer für die Niederlage verantwortlich, berichtet der Neue Tag.

Bei fünf gegen fünf sei man die bessere Mannschaft gewesen, so Berwanger. Diese zahlenmäßige Ausgeglichenheit auf dem Eis sei am zweiten Weihnachtsfeiertag aber nur selten gegeben gewesen. Das Strafminuten-Verhältnis von 54:16 sprecht eine deutliche Sprache und deshalb war der Weidener Coach nach dem Match nicht zu beruhigen: „Eine Sauerei! Wir sind von hinten bis vorne beschissen worden. Er hat mit Absicht gegen uns gepfiffen", wetterte Berwanger gegen Hauptschiedsrichter Markus Fischer. Höchstadt nutzte die vielen Hinausstellungen und erzielte alle vier Tore im Powerplay, zwei davon sogar in doppelter Überzahl.

Allerdings lässt Berwanger unerwähnt, dass 30 der erwähnten Strafminuten wegen Undiszipliniertheiten seiner Akteure entsprangen und nicht zur Unterzahl führten. Ein Strafzeitenverhältnis von 16:24 klingt schon eher normal.

Die Konstellation, dass es nur zwei Tage nach dem heißen Duell schon wieder zum Aufeinandertreffen zwischen Oberpfälzern und Franken kommt, ist möglich dank des Modus der Oberliga Süd, in dem nach Abschluss der Einfachrunde mit allen Teams, nun in regionalen Gruppen gespielt wird. Dieser beschert so den Fans nicht nur Playoff-Charakter, sondern auch viele attraktive Derbys.

So ist es auch nicht verwunderlich, dass die Anhänger der Alligators trotz des Werktags wieder zahlreich mit in die Weidener Hans-Schröpf-Arena pilgern werden, um ihr Team zu unterstützen. Aber die Ostbayern werden nach der knappen Niederlage vom Montag, bei der sie weniger mit ihrer eigenen, als mit der Schiedsrichterleistung haderten, auf Revanche brennen.

Das Team von Spielertrainer Daniel Jun, der sich am Sonntag sehr zufrieden mit der taktischen Leistung seines Teams in den vergangenen Spielen zeigte, konnte dagegen einen wichtigen Sieg feiern, der die Panzerechsen zumindest vorrübergehend wieder auf Rang acht in der Tabelle hievte. Diesen Platz möchten die Alligators wenn möglich bis ins neue Jahr halten und mit einer ebenso disziplinierten taktischen und kämpferischen Leistung versuchen auch aus Weiden den einen oder anderen Punkt zu entführen.

