Zeitdokument: Kalender-Portraits zum Frauenwahlrecht

"100 Jahre Frauenwahlrecht — 100 Jahre Zonta": Frauennetzwerk präsentiert internationale Herzogenauracherinnen - vor 1 Stunde

HERZOGENAURACH - Anlässlich "100 Jahre Frauenwahlrecht" hat der Zonta Club Herzogenaurach einen kalendarisch zeitlosen Tischkalender "Zur Wahl gehen – Zur Wahl stehen" herausgegeben, den das Frauennetzwerk am Zonta-Stand beim Weihnachtsmarkt für 10 Euro zugunsten sozialer Zonta-Projekte verkauft. Der Kalender ist eine Sammlung von Interviews und Porträts von zwölf Frauen, die in Herzogenaurach leb(t)en, zur Wahl gehen oder sich wählen ließen.

Der „Wahl-Kalender“ von Zonta, vorgestellt auf dem Herzogenauracher Weihnachtsmarkt. Anwesend waren die Kalendermacherinnen und Frauen und Mädchen, die portraitiert sind. © Foto: Eduard Weigert



Kalendermacherinnen waren vor allem Karola Schürrle und Gabriele Wille mit einem Team. Die portraitierten Frauen mussten gefunden, befragt, fotografiert werden, Texte waren zu schreiben, zu redigieren, ein Layout zu erstellen, eine Druckerei zu beauftragen.

Vor dem Auftakt zum After-Work-Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt am Donnerstag wurde der Kalender der Öffentlichkeit präsentiert.

Einige der portraitierten Frauen waren ebenfalls anwesend. Beteiligt und vorgestellt werden: Als historische Persönlichkeit Anna Herrmann, ehemals stellvertretende SPD-Bürgermeisterin Herzogenaurachs. Ferner Julia Al Quassar, Klassensprecherin, Friederike Ruß, 15 Jahre, Erstwählerin Kirchenvorstandswahl, Stefanie Engelhardt, Schulsprecherin 2017/18 der Mittelschule Herzogenaurach, Celina Mischke, 18 Jahre, Erstwählerin bei der Landtagswahl 2018, Doris Wüstner, ehemals 3. Bürgermeisterin (CSU) und Kreisrätin. Vorgestellt werden auch Christine Edgar, Präsidentin Zonta Club Herzogenaurach, Hanna Köhler, Betriebsrätin Schaeffler AG, Alev Ekici, Kaya Verein Herzogenaurach, geboren in der Türkei, Susan Rey aus in Leeds/Großbritannien, die wegen des Brexits die deutsche Staatsangehörigkeit annahm, Tanja Wiesneth, Elternbeirätin an der Carl-Platz-Schule und Edith Roppel, Seniorenbeirätin und Vorsitzende des Heimbeirats im Liebfrauenhaus.

Der Kalender ist während des Weihnachtsmarkts von Freitag, 7. Dezember bis Sonntag, 9. Dezember am Zonta-Stand um die Ecke der Marktplatz-Bühne zu kaufen. Später auch bei Schreiben und Spielen Ellwanger.

nn