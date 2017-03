Zeitzeugin eines dunklen Kapitels Adelsdorfer Geschichte

Die aus Franken stammende Jüdin Rosi Wahl geborene Rindsberg feiert in den USA ihren 90. Geburtstag - vor 1 Stunde

ADELSDORF - Die ehemalige Adelsdorferin Rosi Wahl, geborene Rindsberg, feiert am Montag ihren 90. Geburtstag. Bürgermeister Fischkal übermittelte Glückwünsche nach Atlanta, wo die Jubilarin heute lebt.

Rosi Wahl (links) mit Tochter Suzanne (rechts) bei der Hochzeit der Enkelin Laura (Mitte) im vergangenen Jahr. © Foto: privat



Für die beiden Brüder Siegfried und Berthold Rindsberg war der 6. März 1927 ein ganz besonderer Tag: Sie hatten eine kleine Schwester bekommen, in die sich beide auf der Stelle verliebten.

Rosi Rindsberg war das dritte Kind des Adelsdorfer Viehhändlers Felix Rindsberg und seiner Frau Selma geborene Stühler. Mit den Großeltern, den Brüdern und der ledigen Tante Rosa lebte sie im Haus Hauptstraße 3. Die Familie war angesehen und wohlhabend und gehörte zu den alteingesessenen jüdischen Familien im Dorf. Die Namen ihrer Vorfahren finden sich in einem Untertanenverzeichnis der von Bibra aus dem Jahr 1696.

Das Leben der Familie änderte sich, als Adolf Hitler am 30. Januar 1933 Reichskanzler wurde. Für die Rindsbergs und alle Juden in Deutschland brachen harte Zeiten an, doch Rosis Vater, ein hochdekorierter Weltkriegsteilnehmer, gab sich optimistisch. Was sollte ihnen schon passieren?

1936 wurde Felix Rindsberg der Gewerbeschein als Viehhändler entzogen, die Familie hielt sich mit dem Verkauf von Butter und Eiern notdürftig über Wasser. Schwerer zu ertragen waren die täglichen Anfeindungen der verhetzten Dorfbevölkerung und der Schulkameraden der Kinder. "Die anderen jüdischen Familien sind gegangen, aber wir, wir sind geblieben und haben abgewartet", fasste Rosi die Situation der Familie zusammen.

Erst die Reichspogromnacht öffnete der assimilierten Familie die Augen. Versteckt in einer kleinen Kammer auf dem Dachboden musste Rosi zusammen mit den Eltern und der Großmutter anhören, wie SA-Männer in ihrem Haus das Mobiliar zertrümmerten, das Geschirr zerbrachen und im kalten November die Fensterscheiben einschlugen.

Rosis Vater wurde verhaftet und ins KZ Dachau gebracht. Von dort kehrte er im Frühjahr 1939 als gebrochener Mann zurück. Er starb im Mai 1939.

Ins rettende Ausland

Seine Witwe Selma setzte nun alles daran, sich, aber vor allem die Kinder ins sichere Ausland zu bringen. Rosi und ihr Bruder Siegfried gelangten mit sogenannten "Kindertransporten" nach Großbritannien. Bruder Berthold verließ Adelsdorf im Herbst 1939.

Rosi Rindsberg als Zwölfjährige mit Zöpfen in Adelsdorf. Wenig später floh sie nach England. © Foto: privat



Zurück blieben ihre Mutter, der kleine Bruder Rudi und die Verwandten mütterlicherseits. Die zwölfjährige Rosi wurde von einer christlichen britischen Familie aufgenommen, bei der sie eine Art Kindermädchen war. Ihr Kontakt zur Familie riss im Frühjahr 1942 ab, als die in Adelsdorf verbliebenen Juden ins Ghetto Izbica in Polen deportiert wurden. Dort verlieren sich die Spuren der verschleppten Adelsdorfer Juden.

Die eigene Familie

Rosi wurde von Beruf Näherin und lebte in Cambridge. Dort lernte sie an einem Shabbat im Jahr 1943 in der Synagoge den amerikanischen Soldaten Fred Wahl kennen, der 1935 aus Polen in die USA emigriert war. Er versprach der jungen Frau, sie zu heiraten, falls er den Krieg überleben sollte.

Im Februar 1947 feierten Fred Wahl und Rosi Rindsberg Hochzeit in den USA. 1949 und 1951 wurden ihre Kinder David und Suzanne geboren. Heute lebt Rosi in Atlanta in der Nähe ihrer Tochter Suzanne. Zu ihrem 90. Geburtstag gratulieren ihre zwei Kinder, drei Enkel und zwei Urenkel.

CHRISTIANE KOLBET