Zu viert im Dreikampf

Triathleten der TS Herzogenaurach in Hersbruck mit guten Zeiten - vor 1 Stunde

HERZOGENAURACH - TSH-Triathleten waren auch dieses Jahr wieder erfolgreich beim Hersbrucker Triathlon. Zur 31. Auflage reisten vier Starter der Turnerschaft, welche sich bei angenehmen Temperaturen der Herausforderung stellten.

Zufrieden mit den Leistungsen in Hersbruck: Die TSH-Triathleten Reinhard Schlichte, Georg Krämer, Petra Sticker und Andreas Mühlmeister (v. l.). © Foto: Puma



Hierbei galt es, 300 Meter im Happurger See zu schwimmen, anschließend 20 sehr selektive Kilometer mit dem Rad zu bewältigen und abschließend fünf Kilometer zu laufen.

Schnellster Herzogenauracher aus dem TSH-Team war, Andreas Mühlmeister, welcher 1:12.53 Std. für die drei Disziplinen benötigte und somit sich auf den 48. Gesamtrang platzierte. Leider war es diesmal nur der 4. Platz in seiner sehr stark besetzten Altersklasse M 50. Tria-Abteilungsleiterin Petra Sticker ging nach solidem Schwimmauftakt und starker Radleistung als Dritte von der TSH auf den 5km langen Laufwendekurs. Sie erreichte das Ziel in 1:19.45 Std. und sicherte sich den 2. Platz in der AK 50.

Mit konstanten Leistungen in allen drei Disziplinen erreichte vor Sticker, Georg Krämer in 1:13.38 Std. das Ziel. Er war über 3 min schneller als im Vorjahr und gewann auch souverän seine Altersklasse 65. Kurz darauf folgte Reinhard Schlichte in 1:14.38 Std.

