Zum Abschied ein Teich, der ihren Namen trägt

Zwei Hektar großer Karpfenweiher wird nach scheidender Karpfenkönigin "Katrin I." benannt - vor 54 Minuten

HÖCHSTADT - Sechs Jahre lang war Katrin Uano als Karpfenkönigin im Einsatz für den Aischgründer Spiegelkarpfen. Jetzt wurde sie im Beisein fast aller, die in Sachen Karpfenwirtschaft im Landkreis etwas zu sagen haben, auf höchst ehrenwerte Weise aus ihrem Amt verabschiedet.

Ein Teich, der ihren Namen trägt: Zum Ende ihrer Amtszeit als Karpfenkönigin wird ein zwei Hektar großer Weiher Katrin Uano zu Ehren auf den Namen „Katrin I.“ getauft. Beim Abfischen packt die Namensgeberin gleich mit an. © Niko Spörlein



Der zwei Hektar große Karpfenweiher von Teichwirt Konrad Scheubel am Lappacher Weg wurde dafür nach „Katrin I.“ benannt und mit Sekt „getauft“. Und das sollten um 7 Uhr früh durch den Weckruf von „Karpfendoktor“ Martin Oberle samt seiner Trompete auch alle wissen, die am Ortsrand von Höchstadt wohnen.

Die heute 24-jährige Katrin wurde schon 2010 im Landkreis Neustadt/Aisch-Bad-Windsheim zur Karpfenprinzessin gekürt. 2012 dann sei der damalige Landrat Eberhard Irlinger auf sie aufmerksam geworden und habe sie gefragt, ob sie nicht gleich Karpfenkönigin werden möchte, erzählt Katrin Uano am Rande „ihres“ neuen, stattlichen und gleichfalls noch von Nebelschwaden eingehüllten Karpfenweihers.

Seither ist Katrin I. die unangefochtene Repräsentantin der Aischgründer Spiegelkarpfen. Rund 270 Termine habe sie in den letzten Jahren in Ausübung dieses Amts wahrgenommen, europaweit, wie der Vorsitzende des Vereines „Karpfenland Aischgrund“, Höchstadts Bürgermeister Gerald Brehm, betont. Sie habe den hiesigen Fisch dadurch buchstäblich in aller Munde gebracht.

2013 schon wurde sie in ihrer Funktion ins Bundesumwelt- und Landwirtschaftsministerium zu Minister Christian Schmidt gerufen. Katrin Uano glänzte bei zahllosen Veranstaltungen mit fundamentalem Wissen über die Historie, die Aufzucht, das Abfischen und die vielfältigsten Zubereitungsarten. Dann stand ein Auftritt bei der „Grünen Woche“ in Berlin auf der Tagesordnung; 2015 war sie als Repräsentantin des schmackhaften Fisches bei Ministerpräsident Horst Seehofer in der Residenz in München Ehrengast.

Solche Termine werden auch auf ihre Nachfolgerin zukommen, betonen Gerald Brehm und der Vorsitzende der Teichgenossenschaft, Walter Jacob. Allerdings, so Brehm, habe die Auswahl der neuen Majestät noch nicht stattgefunden. Man könne sich deshalb beim Verein „Karpfenland Aischgrund“ (Büro in Höchstadt, Telefon 0 91 93/62 61 58) auch noch bewerben. Drei Interessentinnen habe man schon registriert, sagt Brehm im Beisein von Katrin Uanos Eltern und dem Vizepräsidenten der Teichgenossen, Lorenz Jordan.

Ende September bis Anfang Oktober werde eine Jury die neue Karpfenkönigin küren, berichtet Gerald Brehm, der noch amtierenden Katrin „eine gehörige Portion Charme und Liebe zum Produkt“ bescheinigt. Auch ihre Nachfolgerin sollte mit eben soviel Herzblut bei der Sache sein wie die 24-Jährige, die schon lange wusste, dass sie kurz vor dem Ende ihres Studiums für das Grundschullehramt die Insignien abgeben würde.

Konrads Scheubel „geadelter“ Weiher wurde bei seiner Taufe bei aufgehender Sonne auch gleich abgefischt. Zwei Hektar Weiherfläche bringen natürlich Ertrag, meint Scheubel, der gut 24 Zentner zunächst zum „Abschlammen“ umsetzen konnte, darunter auch Schleien und Zander. Der Teichbauer ist an sich ein robuster Menschenschlag, weshalb die Damen und Herren am Samstagmorgen auch gleich mit Sekt auf den „Karpfenweiher Katrin I.“ anstießen.

Eine wichtige Information will Walter Jacob, der nicht nur Vorsitzender der Teichgenossenschaft ist, sondern auch zweiter Vorsitzender des Vereins „Karpfenland Aischgrund“, noch weitergeben: Während Flurnamen oft vergeben würden, um Karpfenteiche näher deklarieren zu können, bekämen Weiher selten Mädchennamen — dies sei eine große Ausnahme.

Niko Spörlein