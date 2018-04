Zum Finale nochmal ein Kantersieg

TSH-Handballer beenden die BOL-Saison nach einem 30:14 gegen Winkelhaid als Vierte - vor 1 Stunde

HERZOGENAURACH - Nach einem temporeichen Spiel mit einigen Aufregern haben die TSH-Handballer ihre letzte Partie der Saison vor heimischem Publikum mit einem 30:14-Sieg gegen Absteiger TSV Winkelhaid erfolgreich gestaltet und schließen die BOL 2017/18 mit einem guten vierten Platz ab.

Zum Saisonabschluss gab es auch noch einige Trickwürfe zu sehen – so wie hier von Jürgen Wonner, der hier den Winkelhaider Torhüter düpiert. © Foto: Horst Linke



Bereits zu Beginn des Spiels konnten sich die Schuhstädter über eine stabile Abwehr und Zug zum Tor von den Gästen absetzen (7:4 in der 15. Minute). Weil die Winkelhaider sehr passiv an der Sechs-Meter-Linie verteidigten, konnten die Herzogenauracher immer wieder ungestört aus acht Meter hochsteigen, um frei in das gegnerische Tor zu werfen und dadurch bis zur Halbzeitpause ihre Führung sogar auf 15:6 ausbauen.

Rot nach Rangelei

Auch in der zweiten Halbzeit fielen kaum mehr Tore gegen die TSH als in der ersten. Die Schuhstädter behielten stets die Kontrolle über das Spiel, wenn auch nicht über ihre Nerven. So kam es in der 49. Minute nach einem Offensivfoul gegen den TSV zu einer kleinen, aber dennoch unnötigen Handgreiflichkeit zwischen Akteuren beider Seiten. Infolge dessen sah TSH-Spieler Jörn Marks rot und musste das Spielfeld verlassen. Nach einer kurzen Unterbrechung konnte das Spiel aber fortgesetzt werden und endete schließlich nach einigen schönen Wurfkreationen der Herzogenauracher mit einem Kantersieg.

Co-Trainer Thomas Jonsnik resümierte nach dem Spiel zufrieden: "Nach 60 Minuten ansehnlichem Handball konnten wir einen letztlich ungefährdeten Sieg zum Saisonausklang einfahren. Jeder Spieler konnte noch einmal Spielpraxis sammeln und für einen versöhnlichen Saisonabschluss sorgen."

TSH: Mayer, Kammerer; Theiss 2, Hirning 4, Wayand 1, Wonner 4, Freund 3, Jonas 5, Marks 5, Schwandner 3, Hagen 3.

ywa