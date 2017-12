Zum Sieg gerutscht

HERZOGENAURACH - Die zweite Mannschaft der TS-Handballdamen hat das Jahr erfolgreich beendet. Bei der HSG Pyrbaum/Seligenporten gelang ein 28:21 (13:11)-Erfolg. Damit gehen die Herzogenauracherinnen als souveräner Tabellenführer der Bezirksoberliga in die Weihnachtspause.

Es war nicht immer ein starker Auftritt der TSH-Damen im schwarzen Dress. Doch am Ende zählte der Sieg und das Privileg, auf Platz eins in die Weihnachtspause zu gehen. © Foto: Wolfgang Fellner



Das letzte Spiel des Jahres 2017 war gleichzeitig auch der Start in die Rückrunde der Saison. Nachdem die TSHlerinnen in der Hinrunde mit tollen Leistungen überzeugen konnten, wollten sie daran nahtlos anknüpfen. Gegen die HSG Pyrbaum/Seligenporten konnte sich Herzogenaurach bereits im ersten Saisonspiel in eigener Halle mit 29:17 durchsetzen.

Favoritenrolle vergeben

Auch wenn die Favoritenrolle aufgrund der Tabellensituation klar vergeben war, waren sich die Damen II bewusst, dass die HSG Pyrbaum/Seligenporten auswärts ein sehr unangenehmer Gegner werden könnte und gerade gegen den aktuellen Bezirksoberliga-Tabellenführer doppelt motiviert sein wird.

Dies zeigte sich – trotz eines eher unterdurchschnittlichen Spiels – auch immer wieder durch eine sehr aufgeheizte Stimmung in der Halle.

In der Ansprache vor dem Spiel schworen die Trainer ihre Mannschaft ein. Der Fokus sollte wieder auf einer kompakten Abwehr liegen, über die man sich schnelle Tore über die erste und zweite Welle sichern wollte. Im Angriff wollte man konzentriert und fokussiert spielen und sich klare Torchancen erarbeiten.

Das Spiel begann ausgeglichen. Die Gastgeberinnen gingen zwar 2:1 in Führung, doch danach konnten sich die TSHlerinnen auf 7:3 absetzen. Jedoch fehlte es den Damen II an der letzten Konsequenz in der Abwehr und auch am Tempo in der Vorwärtsbewegung. Dadurch kamen die Gäste bis zur Halbzeit wieder auf zwei Tore heran. Beim Spielstand von 13:11 wurden die Seiten gewechselt.

Das Trainergespann war mit der Leistung seiner Mannschaft nicht zufrieden. Unabhängig vom Spielstand wollten die Trainer wieder sehen, dass alle Spielerinnen mit vollem Einsatz in Abwehr und Angriff agieren. Dies gelang zumindest in den ersten zehn Minuten der zweiten Spielhälfte. Und so erarbeiteten sich die Gäste bis zur 39. Minute mit 19:13 schnell einen Sechs-Tore-Vorsprung.

Schwankende Leistung

Diese Leistung konnte nicht konstant gehalten werden, sodass die zweite Hälfte stark an die erste Halbzeit erinnerte. In einem eher unterdurchschnittlichen Spiel, in dem keine Spielerin ihr volles Können abrufen konnte, konnten sich die Damen II am Ende trotzdem ungefährdet mit 28:21 durchsetzen.

Trainer Udo Herrmannstädter fasste zusammen: "Das war einer der schwächsten Leistungen in der bisherigen Saison. Keine der Spielerinnen konnte heute 100 Prozent abrufen, und sie traten nicht als sportliche Einheit auf. Trotzdem konnten wir wieder zwei wichtige Punkte sammeln und am Ende – Sieg ist Sieg."

Besondere Kritik gilt den Hallenverhältnissen in Pyrbaum, die einen sportlich fairen Wettkampf kaum zulassen. Der rutschige Boden gefährdet die Gesundheit aller Spielerinnen.

Aber eine weitere erfreuliche Nachricht von diesem Abend gibt es noch zu verkünden: Nach achtmonatiger Verletzungspause war erstmals wieder Lea Wittmann im Kader der Herzogenauracherinnen. Und sie konnte sich gleich in die Torschützenliste eintragen.

Das Jahr 2017 ist somit sportlich für die Damen II beendet. Dank einer tollen Hinrunde überwintern sie als Tabellenführer der BOL Ostbayern.

TSH: Markus (Tor) – Kräck, L. (4), Reis (3), Willert (3), Hentschke (2), Wittmann (3/3), Mittasch (5), Denkl (4), Orend (2), Steinbeißer (2).