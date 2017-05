Zurück in Herzogenaurach: Matthäus will dem FCH helfen

Rekordnationalspieler will sich in der Jugendarbeit engagieren - vor 1 Stunde

HERZOGENAURACH - Viele beim 1. FC Herzogenaurach hatten sich so etwas lange gewünscht: Lothar Matthäus, der berühmteste Spieler des Vereins, will sich künftig beim FCH in der Nachwuchsarbeit engagieren. Beim Besuch am Vereinsgelände war das Medieninteresse riesig.

Ein Bild, das man bald öfter sehen wird? Lothar Matthäus mit Nachwuchsspielern des 1. FC Herzogenaurach. © ROLAND G HUBER



Wer der Mann war, der ihm gerade zu seinem ersten Tor verholfen hat, weiß der 7 Jahre alte Cedric Simmerer zwar nicht so ganz genau, "cool" fand er es trotzdem. Dass ihm gerade ein Weltfußballer, Weltmeister und Rekordnationalspieler den Ball aufgelegt hat, wird Cedrics Vater ihm später daheim noch einmal genauer erklären. Cedric ist zu jung, um Lothar Matthäus zu kennen. Seit zwei Jahren spielt Cedric als Verteidiger in der G-Jugend des 1. FC Herzogenaurach, nur getroffen hatte er als Abwehrspieler noch nie – bis gestern. Als Lothar Matthäus beim Besuch seines alten Heimatvereins davon hört, sagt er sofort: "Du schießt heute Dein erstes Tor."

Beeindruckt zeigt sich Matthäus beim Besuch seiner Heimatstadt davon, dass bei seinem alten Verein inzwischen 350 Kinder und Jugendliche in 21 Mannschaften trainieren. "Früher hatten wir drei Jugendmannschaften", erinnerte sich Matthäus. Künftig werden sie das auch mit Hilfe eines Weltmeisters tun, denn genau das war der Grund für Matthäus‘ Visite in der Heimat. Er will künftig die Nachwuchsarbeit des Vereins unterstützen. Gewünscht haben sich das beim FCH viele schon länger, dass sich der berühmteste Ziehsohn des Vereins mehr engagieren würde.

Jetzt hat sich das erfüllt, auch wenn es beim Ortstermin auf dem Vereinsgelände nicht konkret wurde, wie die Hilfe des Ex-Nationalspielers aussehen wird. Wirtschaftlich und aktiv werde er den FCH unterstützen, versprach Matthäus: "Ich werde ein paar Mal im Jahr hier sein und trainieren." Gedacht ist dabei vor allem an Trainingscamps für KInder und Jugendliche – unterstützt von Puma, dem langjährigen Ausrüster von Matthäus und dem FCH. Die Firma, und hier vor allem Helmut Fischer, hat die Rückkehr des einstigen Jugendspielers wohl erst möglich gemacht.

Geholfen hat vielleicht auch, dass man beim FCH Matthäus noch einmal einige besondere Ehren hat zukommen lassen. Er ist jetzt nicht mehr nur Ehrenspielführer der deutschen Fußballnationalmannschaft, sondern auch des 1. FC Herzogenaurach. Außerdem heißt der Kunstrasenplatz beim FCH jetzt offiziell "Lothar-Matthäus-Sportplatz". Und in einer "Heimkabine", wo künftig Mannschaftsbesprechungen stattfinden sollen, wird an die Erfolge von Matthäus und des FCH erinnert.

ALEXANDER PFAEHLER