Zuschuss ermöglicht weitere Sanierung

160 000 Euro aus Entschädigungsfonds für Denkmalpflege — Wohnung wird hergerichtet - vor 13 Minuten

LONNERSTADT - Mit einem Zuschuss über 160 000 Euro unterstützt das Bayerische Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst die Instandsetzung des Kleebauernhauses in Lonnerstadt.

Stück für Stück wird das alte Kleebauernhaus, ein ehemaliges Gasthaus, mitten in Lonnerstadt saniert. In diesem Jahr soll die derzeit leer stehende Wohnung im ersten Stock hergerichtet werden. © Archivfoto: Berny Meyer



Kunstminister Ludwig Spaenle gab die Bereitstellung von Mitteln aus dem Entschädigungsfonds für Denkmalpflege bekannt und betonte: „Das einstige Gasthaus ist mit seiner umfassenden historischen Ausstattung und seinen baulichen Charakteristika ein wichtiges Zeugnis der Zeit des 19. und frühen 20. Jahrhunderts. Es zeigt eindrucksvoll und anschaulich, wie Menschen zu dieser Zeit gelebt und gewohnt haben. Mit Mitteln aus dem Entschädigungsfonds wollen wir den Erhalt dieses historischen Gasthauses in Mittelfranken sicherstellen und damit seine sozial- und kulturgeschichtliche Bedeutung anerkennen.“

Der Sandsteinbau wurde 1839 errichtet und an der Rückseite als Fachwerk angelegt. Der Bau zeichnet sich besonders durch Küchengewölbe aus, die in der Region nur selten zu finden sind. Durch die Instandsetzung soll in erster Linie die Bausubstanz sichergestellt werden. In diesem Jahr soll die Wohnung im ersten Stock hergerichtet werden. Im Erdgeschoss befindet sich das Heimatmuseum, das auf Anfrage besichtigt werden kann.

mcd