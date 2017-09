Zwei ruinierte Sattelzüge und zwei gebrochene Finger

Unfall auf der A3 mit zwei Lkw: 120 000 Euro Schaden - vor 46 Minuten

SCHLÜSSELFELD/HÖCHSTADT - Zwei ruinierte Sattelzüge lautete die Bilanz bei einem Unfall, der sich am Donnerstag auf der A 3 ereignete. Überdies erlitt einer der Unfallbeteiligten, ein spanischer Kraftfahrer, einen doppelten Fingerbruch.

Polizei im Einsatz. Foto: NEWS5 / Goppelt



Gegen 7.30 Uhr stockte der Verkehr, der zwischen Schlüsselfeld und Höchstadt in Richtung Nürnberg rollte. Ein spanischer Kraftfahrer war mit seinem Sattelzug ebenfalls auf der A 3 in Richtung Süden unterwegs. Allerdings bemerkte der 35-Jährige zu spät, dass der Verkehr zwischen der Rastanlage Steigerwald und der Ausfahrt Höchstadt-Nord zum Stehen gekommen war. Ungebremst fuhr er auf den Sattelanhänger einer Südbayerischen Spedition auf. Der Spanier brach sich dabei zwei Finger und zog sich Prellungen zu. Glücklicherweise waren keine weiteren Verletzungen zu beklagen. Die Sachschäden beliefen sich auf rund 120 000 Euro.

Als pikanter Nebenschauplatz, der mit dem Unfall selbst nichts zu tun hatte, kam heraus, dass es der Spanier generell nicht so genau mit der Einhaltung der Lenk- und Ruhezeiten zu nehmen scheint. So hatte er in der zurückliegenden Woche seine Lenkzeiten von zulässigen 10 auf über 15 Stunden ausgeweitet. Diese Verstöße werden jedoch gesondert geahndet.