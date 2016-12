Zwei Unfälle sorgten auf der A3 bei Höchstadt für Stau

Fahrer reagierten jeweils zu spät - Keine Schwerverletzten - vor 1 Stunde

HÖCHSTADT - Gleich zwei Unfälle an ein und derselben Stelle hielten am Samstag die Einsatzkräfte auf der A3 in Atem. Kaum hatte sich der Stau nach der ersten Kollision bei Höchstadt gelöst, krachte es schon wieder.

Um 12.43 Uhr kam es laut Polizei zum ersten Teil des Doppelunfalls auf der A3. Kurz vor der Anschlussstelle Höchstadt-Ost übersah der Fahrer eines Mercedes in Fahrtrichtung Regensburg ein Stauende. Er versuchte noch auszuweichen, kollidierte aber dennoch mit einem BMW X5. Der Mercedes wurde dabei vorne rechts so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Auch der BMW war sichtbar demoliert, aber noch fahrtauglich. Alle beteiligten Personen blieben unverletzt.

Die linke Spur war eine gute halbe Stunde blockiert, es kam zu einem längeren Stau. Als dieser gerade begann sich aufzulösen, krachte es exakt an derselben Stelle erneut. Diesmal war es ein Volvo-Fahrer, der das Stauende zu spät sah, er fuhr mit seinem Wagen auf einen VW auf, der daraufhin in die Mittelschutzplanke schleuderte. Der Volvo-Fahrer blieb unversehrt, anders der Lenker des VW: Ihn brachten die alarmierten Einsatzkräfte in ein Krankenhaus nach Höchstadt.

Wieder war die linke Spur blockiert, wieder bildete sich ein längerer Stau.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

psz

Mail an die Redaktion