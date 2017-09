Zwei verlorene Töchter kehren zu den Shorthorns zurück

Regine Brox und Laura Angerstein kommen vom Post SV nach Herzogenaurach

HERZOGENAURACH - Nach der Saison 2014/15 war fast das halbe Team der Herzogenaurach Shorthorns zum Post SV Nürnberg gewechselt. Jetzt kommen zwei Spielerinnen wieder zurück. Und auch die Baskteballer der Longhorns haben Verstärkung gefunden.

Ein Bild aus alten Tagen, das es so ähnlich bald wieder zu sehen gibt: Laura Angerstein (rechts) auf Korbjagd für die Herzogenaurach Shorthorns. © Archivfoto: Michael Müller



Es war der Rückzug der Turnerschaft-Basketballerinnen aus der Regionalliga, der gerade die ambitionierteren Spielerinnen dazu bewegt hatte, nach Nürnberg zu gehen. Doch nach dieser Spielzeit bahnte sich auch beim Post SV ein größerer Umbruch an. Also versuchte der neue und alte Shorthorns-Coach Florian Ottich, die damaligen Leistungsträgerinnen wieder an die Aurach zu holen.

Seinem Ruf folgten Regine "Rexy" Brox und Laura Angerstein, die beide in der kommenden Saison wieder bei den Shorthorns in der Bayernliga spielen werden. Dadurch, dass Anne Pfister noch bis tief in den Winter hinein in China sein wird, herrschte eine Vakanz unter dem Korb. Mit der kraftvollen und dynamischen Regine Brox hoffen die Shorthorns, die Lücke ausgefüllt zu haben.

Und zu Barbara Hartz auf der Position der Spielmacherin, gesellt sich nun wieder die schnelle und quirlige Laura Angerstein, die bislang auch eine gute Wurfquote von jenseits der Dreierlinie aufweist. Coach Ottich ist zufrieden mit den beiden Rückkehrerinnen, die, so hofft der Verein, auch keine Eingewöhnungszeit brauchen werden. Dennoch ist die Kaderplanung noch nicht abgeschlossen, da noch zwei Langzeitverletzte, Jana Ulbig und Rebecca Simon, ausfallen.

Aus Österreich kommt der letzte Neuzugang der Longhorns. Es handelt sich um Daniel Köppel, einen 18 Jahre alten, 2,10 Meter großen Center aus Wolfsberg, der zuletzt bei den Karpfenberg Bulls in der österreichischen Bundesliga und der U 18-Nationalmannschaft gespielt hat.

Köppel wird sowohl im NBBL-Team in Nürnberg als auch bei den Longhorns spielen und will sich so für höhere Aufgaben in den deutschen Bundesligen empfehlen.

"Mit Daniel haben wir nun, zusammen mit Patrick Horstmann, Tobi Übbing und dem enorm gereiften Ben Gahlert, eine Quartett, dass sicherlich so einige Gegner unter dem Korb vor große Aufgaben stellen wird", freut sich Coach Benedikt Aumeier.

