Zweitklässler in Höchstadt freuen sich über "echte" Noten

HÖCHSTADT - Es ist geschafft! Stolz zeigen die Zweitklässler ihre Jahreszeugnisse – die ersten mit „echten“ Noten.

Es ist geschafft! Stolz zeigen die Zweitklässler ihre Jahreszeugnisse. Foto: Berny Meyer



Genauso stolz ist auch Schulleiterin Helga Brauner auf ihre 2 a in der Grundschule Höchstadt Süd: „Das ist eine leistungsstarke Klasse“, sagt sie. „Es gibt keine Fünfer und Sechser.“

20 Kinder nehmen in alphabetischer Reihenfolge ihre Zeugnisse entgegen. Helga Brauner lobt viel. „Das ist ein tolles Zeugnis, gut gemacht“, sagt sie ganz oft. Hier und da gibt sie ihren Schülern aber auch Ratschläge mit auf den Weg. Etwa: „Deutsch muss noch ein bisschen besser werden.“

Ähnlich laufen auch die sogenannten Lernentwicklungsgespräche ab. In der ersten Klasse ersetzen sie die Noten, in der Grundschule Höchstadt Süd werden sie aber parallel zur Notengebung sogar bis zur dritten Jahrgangsstufe fortgeführt. „Diese etwa halbstündigen Gespräche sind sinnvoll, weil man den Kindern ihren Leistungsstand genau erklären kann“, so Brauner. Die Eltern dürfen dabei übrigens nur zuhören. Aber jetzt freuen sich alle erst einmal auf die Sommerferien.

