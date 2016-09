Zwischen adidas und Schaeffler verfällt ein Denkmal

HERZOGENAURACH - Ein Kleinod, nach dem bereits in den sozialen Netzwerken gefragt wird, liegt im Dornröschenschlaf. Wohl die meisten Neubürger und jungen Leute zucken mit der Schulter, wenn man sie nach dem Loritzfelsen fragt, der früher unübersehbar im Süden Herzogenaurachs thronte, jetzt aber zwischen adidas und Schaeffler regelrecht „erdrückt“ wird.

Bäume und Gebüsch erschweren den Blick auf den „Loritzfelsen“, der inzwischen sogar gesperrt werden musste. Foto: Ralf Rödel



Um im Bild zu bleiben: Der Felsen ist ähnlich wie das Dornröschen-Schloss zwar nicht mit Rosen zugewuchert, aber Bäume und Gebüsch erschweren die Sicht auf den „Aussichtsturm“, wie er im Sprachgebrauch, vor allem bei den älteren Einwohnern genannt wird. Wer nicht weiß, wo er steht, der sieht ihn wohl auch nicht, auch wenn jemand x-mal daran vorbei fährt.

Mittlerweile hat der Zahn der Zeit so immens an dem Gemäuer genagt, dass dieses gesperrt werden musste, so Walter Pander vom Amt für Gebäudewirtschaft im Rathaus. Es gibt statische Probleme mit den Tragwerken und über Jahrzehnte hinweg ist auch der Fels verfallen und an bestimmten Stellen nicht mehr so, wie er eigentlich sein sollte.

Die Folge: Es muss die Standfestigkeit überprüft werden und deshalb wurde die kleine, aber einst feine Anlage kurzerhand gesperrt, damit sich keine Unfälle ereignen. Früher spielten die Kinder am und auf dem Aussichtsturm, und sogar ins Innere konnte man sich begeben und darin verstecken.

Pander räumt ein, dass der Loritzfelsen durchaus „historischen Charakter“ hat, leider sei er in den zurückliegenden Jahrzehnten „etwas untergegangen“. Eine Sanierung oder eine eventuelle Versetzung könnte eine sechsstellige Summe verschlingen. Ob es dazu kommt, darüber müssen der Kulturausschuss und der Stadtrat entscheiden.

Interessant zu wissen ist noch, dass sich in nördlicher Richtung vom Aussichtsturm aus gesehen, also in Richtung Stadt, eine schöne Blumenanlage befand, die fast bis zum ehemaligen Bahnhof reichte. Aber diese musste Platz machen für den dringend benötigten Parkraum für die Schaeffler- und adidas-Mitarbeiter.

Benannt nach einem Richter

Benannt wurde der Loritzfelsen, ebenso wie der Loritzhain, nach Oberamtsrichter Bernhard Loritz, dem Mitbegründer des ehemaligen Heimat- und Verschönerungsvereins, wie der heutige Heimatverein bei der Gründung hieß.

Ihm gelang es, namhafte Herzogenauracher Persönlichkeiten für den später nach ihm benannten Aussichtsturm am „Buck“ zu begeistern. Unter tatkräftiger Unterstützung der Baumeisterfamilie Kurr, einiger Lehrkräfte und der Vorstandschaft des Heimatvereins wurde 1911 aus Muschelkalk und Dolomitsteinen aus der Gegend um Gräfenberg der Aussichtsturm errichtet, von dessen Spitze man zwar einen herrlichen Blick über die Stadt hat, aber ansonsten hauptsächlich auf den riesigen Komplex des Schaeffler-Imperiums sieht.

Der Blick auf die Höhen der Fränkischen Schweiz oder auf die Höhenrücken und den Hetzles oberhalb von Neunkirchen am Brand bleibt dem Betrachter jedoch weitgehend verwehrt. „Wie wäre es geworden, wenn Loritz seinen Plan verwirklicht und den Turm auf das Doppelte seiner heutigen Höhe aufgestockt hätte?“, heißt es auf der Internetseite des hiesigen Heimatvereins.

