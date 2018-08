Hof diskutiert über Abschuss der Gänse am Untreusee

HOF - Der Gänsekot am Wöhrder See hat kürzlich einen Beschluss nach sich gezogen: Die Tiere werden seit August zum Abschuss freigegeben. Auch in Hof sind einigen Badegästen die Vögel eine Plage. Folgen nun ähnliche Konsequenzen?

Auch die Badegäste am Hofer Untreusee haben mit jeder Menge Gänsekot auf den Wiesen zu kämpfen. Kommt es nun auch dort zum Abschuss? © David Ebener (dpa)



Das Engagement der Tierschützer hat zunächst nichts gebracht: In Nürnberg ist der Abschuss der Wildgänse eine beschlossene Sache. Nach dem Vorschlag des zweiten Oberbürgermeisters Christian Vogel dürfen die Tiere nun ab dem 1. August 2018 offiziell bejagt werden. Wann genau der Beschuss starten soll, ist noch nicht bekant. Die Unmengen an Kot der Wildgänse sei gesundheitsgefährdend, so die Argumentation des Befürworter. Der Gegenwind ist deutlich zu spüren. Anwohner und Tierliebhaber haben eine Online-Petition gestartet.

Eine ähnliche Diskussion steht nun wohl auch den Oberfranken bevor: Laut Informationen der Frankenpost könnte sich CSU-Fraktionschef Wolfgang Fleischer eine solche Lösung auch für die Stadt Hof und ihren Untreusee vorstellen. "Wir könnten doch als Kommune die Gänse zum Abschuss freigeben", zitiert ihn die Lokalzeitung. Nach weiteren Angaben habe das Hofer Rathaus schon mehrere Experten kontaktiert, um ein effektives Vorgehen zu prüfen.

Eine Endgültige Lösung scheint der Ausschuss in Hof noch nicht getroffen zu haben. Nach Angaben der Frankenpost habe der dortige Jagdpächter einen Abschuss abgelehnt.

