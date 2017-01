Hof: Fahranfänger verliert Kontrolle und überschlägt sich

Clio bleibt auf dem Dach liegen - Schneeglätte offenbar Ursache - vor 59 Minuten

HOF - Nur noch Schrottwert dürfte ein Renault Clio nach einem Überschlag haben, der sich am Sonntag gegen 17 Uhr ereignet hat. Auf schneeglatter Fahrbahn hatte der 18-jährige Fahrer die Kontrolle über seinen Kleinwagen verloren.

Der Renault Clio blieb nach dem Überschlag auf dem Dach liegen. © Polizei



Der junge Mann war auf der Wunsiedler Straße in Hof stadteinwärts unterwegs. In einer leichten Linkskurve kam er nach links von der Fahrbahn ab, überschlug sich und krachte in einen Gartenzaun. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

