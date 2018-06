Am Mittwochabend ist es vor einem Imbiss in der Dianastraße im Nürnberger Stadtteil Gibitzenhof zu einer Messerstecherei gekommen, bei der ein Mann verletzt wurde. Der Täter flüchtete nach der Attacke mit einem Auto - konnte jedoch kurz darauf gefasst werden.

Bei schönstem Wetter sind etliche Fans am Mittwoch voller Spannung zum Public Viewing nach Herzogenaurach gekommen - und wurden bitter enttäuscht. Mit einem 0:2 ist die deutsche Mannschaft bei der WM 2018 historisch schon in der Vorrunde gescheitert. Bei so manchen Besucher halfen am Ende selbst Drei im Weckla und ein kühles Helles nicht über die Enttäuschung hinweg.