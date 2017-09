Hof: Rettungswagen stößt bei Einsatz mit Auto zusammen

Der BRK-Wagen war mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs - vor 1 Stunde

HOF - In oberfränkischen Hof kam es am späten Montagnachmittag zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Rettungsfahrzeug. Das BRK-Auto fuhr mit Blaulicht und Martinshorn, als ein 32-Jähriger mit seinem Renault in die Straße einbog - dort kam es zur Kollision.

Bilderstrecke zum Thema Renault stößt in Hof mit Rettungswagen zusammen In Hof kollidierte am späten Montagnachmittag ein Renault mit einem Rettungswagen, der mit Blaulicht und Martinshorn auf dem Weg zu einem Patienten war. Drei Personen wurden leicht verletzt, an den Fahrzeugen entstand Sachschaden von 20.000 Euro.



Der Rettungswagen war gegen 17.10 Uhr bei einem Einsatz mit Martinshorn und Blaulicht auf dem Weg zu einem Patienten, als es auf der Hans-Böckler-Straße zu dem Zusammenstoß mit dem Renault eines 32-Jährigen kam. Die Bilanz des Zusammenstoßes: Drei leichtverletzte Personen und ein Sachschaden von 20.000 Euro.

