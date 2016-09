Hofer Polizisten retten Dogge aus überhitztem Auto

Passantin alarmierte Beamte - Besitzerin erwartet eine Anzeige - vor 1 Stunde

HOF - Eine aufmerksame Passantin rette dem Doggen-Mischling vermutlich das Leben: Der Hund war bei verschlossenen Fenstern in einem Auto gelassen worden und litt sichtlich unter der Hitze. Polizeibeamte retteten das Tier.

Der Doggen-Mischling wurde am Dienstagmittag von Polizeibeamten aus einem überhitzten Auto befreit und einem Tierheim übergeben. Foto: Polizei



Eine 39-jährige Frau verständigte am Dienstag gegen 11.30 Uhr die Polizeiinspektion Hof. Sie bat die Beamten verzweifelt um Hilfe, da sie Mitleid mit einem Hund hatte - das Tier war in einem Auto eingesperrt, der Wagen stand in der prallen Sonne.

Die Beamten waren laut Pressemitteilung dann völlig fassungslos, als sie zum Einsatzort kamen. In dem Fahrzeug, bei dem sogar die Fenster verschlossen waren, befand sich ein größerer Hund, vermutlich ein Doggen-Mischling, der extrem hechelte und Schaum vor dem Mund hatte. Bei den hochsommerlichen Temperaturen muss diese Lage eine Qual für den Vierbeiner gewesen sein. Glücklicherweise war der Pkw nicht versperrt. Die Beamten befreiten den großen Hund aus seiner misslichen Lage und versorgten ihn mit Wasser. Der Hund zeigte sich in keinster Weise aggressiv. Die Beamten verständigten das Tierheim Hof. Der Hund wurde dort in Obhut genommen.



Als die Tierbesitzerin zum Auto kam, stellten die Beamten sie zur Rede. Die Herausgabe des Tieres wurde von den Beamten verweigert. Die Besitzerin muss nun mit einer Anzeige nach dem Tierschutzgesetz rechnen. Weiterhin wird geprüft, ob die Frau zum Halten von Hunden geeignet ist. Nach Rückfrage beim Tierheim geht es dem Hund zwischenzeitlich wieder gut.

