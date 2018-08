Hohe Waldbrandgefahr in Bayern wegen heißer Luft

Im Freistaat wird fast überall die zweithöchste Gefahrenstufe vier erreicht - vor 55 Minuten

BAYREUTH/WÜRZBURG - In Franken kreisen weiter Flugzeuge über den Wäldern, um Brände frühzeitig entdecken zu können. Sowohl in Unter- als auch in Oberfranken haben die Regierungen am Montag noch bis mindestens Mittwoch die vorsorgliche Luftbeobachtung angeordnet.

Dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge ist die Gefahr von Waldbränden in Unterfranken am höchsten. Im Rest Bayerns wird fast überall die zweithöchste Gefahrenstufe vier erreicht. Entspannung ist erst von diesem Freitag an in Sicht. Bis dahin fließt noch einmal superheiße Luft nach Bayern, bevor gegen Ende der Woche eine spürbare Abkühlung einsetzt.

Bis zum Mittwoch steigen die Temperaturen überall im Freistaat dem DWD zufolge noch einmal deutlich über 30 Grad. Auch beim sogenannten Graslandfeuerindex wird nach Daten vom Montag fast überall im Freistaat die Gefahrenstufen vier von fünf erreicht. Der Wert beschreibt die Gefahr von Feuer in offenem Gelände. In Unterfranken musste die Feuerwehr in den vergangenen Tagen bereits zu mehreren Wald- und Flächenbränden ausrücken.

