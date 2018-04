Hoher Schaden durch Brand in Stockstädter Papierfabrik

Technischer Defekt war wohl Ursache - Laut Polizei keine Verletzten - vor 37 Minuten

STOCKSTADT - Im Landkreis Aschaffenburg brannte am Ostersonntag eine Papierfabrik. Das war jedoch nicht das einzige Feuer, das an diesem Tag die Feuerwehr in Stockstadt in Atem hielt.

Bei einem Brand in einer Papierfabrik im unterfränkischen Stockstadt am Main (Landkreis Aschaffenburg) ist am Sonntag ein Schaden von mehreren Zehntausend Euro entstanden. Ursache war vermutlich ein technischer Defekt, wie die Polizei mitteilte. Verletzt wurde niemand.

Das Feuer war an einer Hackschnitzelanlage ausgebrochen. Die firmeneigene Werksfeuerwehr sowie freiwillige Feuerwehren aus Stockstadt und Großostheim hatten den Brand schnell unter Kontrolle und konnten das Feuer schließlich löschen.

Am Nachmittag brach in dem Ort in einer weiteren Firmenhalle ein Feuer aus. Sie habe beim Eintreffen der Polizisten lichterloh gebrannt, berichteten die Beamten. Anwohner sollten Türen und Fenster geschlossen halten. Nähere Angaben lagen zunächst nicht vor. Die Polizei schloss einen Bezug zu dem Feuer in der Papierfabrik aus.

dpa