Holzernter ausgebrannt: Polizei vermutet Brandstiftung

Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf über 250.000 Euro - vor 2 Stunden

KULMBACH - Am Samstagnachmittag kam es in einem Waldstück in der Nähe von Ködnitz im Landkreis Kulmbach zu einem Brand einer Holzerntemaschine. Trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehr brannte das Fahrzeug komplett aus.

Ein Spaziergänger hatte das Feuer am Samstagmittag in der Nähe von Ködnitz bemerkt und die Rettungskräfte gerufen, wie die Polizei am Abend mitteilte. Der sogenannte Harvester brannte komplett aus. Beim Brand der Holzerntemaschine im Landkreis Kulmbach sind 250.000 Euro Schaden entstanden.

Die Feuerwehr habe verhindert, dass die Flammen auf den Wald übergriffen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei geht nach ersten Erkenntnissen von Brandstiftung aus. Sie sucht Zeugen, die Angaben zu möglichen Personen entlang des Ebersbacher Wanderweges machen können.

dpa