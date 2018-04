Horch amol: Heimat vs. Flächenfraß - Zaubern à la CSU

Im Podcast sprechen Husarek & Oberth über die Wandlungsfähigkeit der CSU - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Der Begriff "Heimat" wird ja in diesen Zeiten reichlich strapaziert. Das Bekenntnis zur Heimat erlebt eine Renaissance - zumindest in den Verlautbarungen der Politiker. NN-Chefredakteur Michael Husarek und Online-Chef Matthias Oberth sind eher skeptisch, nicht zuletzt mit Blick auf Söder und Co.

Die Skischaukel am Riedberger Horn vom Tisch, die dritte Startbahn am Münchner Flughafen verschoben und der Flächenfraß soll eingedämmt werden. Die CSU räumt vor der Landtagswahl alles aus dem Weg, was Unmut in der Bevölkerung hervorrufen könnte. Aber kann man dem Frieden wirklich trauen? Hören Sie einfach mal rein.

nn