Horch amol: Söder, Seehofer, Sichert und auch noch Facebook

Im Podcast geht's von Nürnberg über München und Berlin in die große, weite Welt - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Söder ist Ministerpräsident, sein Kabinett ist vorgestellt, Seehofer macht den Wadlbeißer in Berlin, Sichert von der AfD wird von den Nürnberger Nachrichten interviewt und Facebook steht weltweit am Pranger. Genug Themen für NN-Chefredakteur Michael Husarek und Online-Chef Matthias Oberth, um sich auch mal ordentlich in die Haare zu kriegen.

Ist das Kabinett von Markus Söder wirklich eine Überraschung? Was will Innenminister Horst Seehofer eigentlich bezwecken und ist am Ende Facebook doch an allem Übel schuld? Im diesem Podcast werden sich Husarek & Oberth nicht recht einig. Doch hören Sie selbst!

