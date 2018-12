Horch amol: Tritt Maly an und was macht Macron?

Husarek & Oberth geben sich im Podcast diese Woche weltläufig - vor 1 Stunde

NÜRNBERG/PARIS - Tritt Nürnbergs Oberbürgermeister Ulrich Maly im Jahr 2021 nochmal zur Wahl an? Ist der Umgang von Frankreichs Staatspräsident Emanuel Macron mit den "Gelbwesten" ein Vorbild für Deutschland? Hat das eine mit dem anderen etwas zu tun?

Schon jetzt sei soviel verraten. Die beiden Dinge haben nunmal so überhaupt nichts miteinander zu tun. Aber im Podcast schweift man gerna mal auch mal ab. Dieses Mal lassen sich NN-Chefredakteur Michael Husarekt und Online-Chef Matthias Oberth tatsächlich etwas treiben und so ist es wenig verwunderlich, dass die Themen breit gestreut sind. Beispielsweise gehören dazu die Kommunalwahlen, die zwar erst 2021 anstehen, aber in den kommenden Wochen und Monaten in den Parteien die Weichen dafür gestellt werden.

Oder diie Revolte der "Gelbwesten" in Frankreich. Ist so etwas überhaupt in Deutschland denkbar? Ebenso wirft die Reaktion des Staatspräsidenten mehr Fragen auf, als das sie beantwortet werden. Wie es den beiden Podcastern gelingt, dann auch noch den Bogen zum 1. FC Nürnberg und die SpVgg Greuther Fürth zu schlagen, erfährt der geneigte Zuhörer im Podcast Horch amol.

