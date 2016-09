Hotel-Heizkraftwerk in Bad Staffelstein brennt nieder

Feuer im Ortsteil Schwabthal bricht am späten Dienstagabend aus - vor 1 Stunde

BAD STAFFELSTEIN - In einer Hackschnitzelanalge eines Hotels in Bad Staffelstein hat es am späten Dienstagabend einen Großbrand gegeben. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 500.000 Euro.

In Schwabthal bei Bad Staffelstein hat es in der Nacht zum Mittwoch in einer Hackschnitzelanlage eines Hotels einen Großbrand gegeben. © NEWS5 / Merzbach



In Schwabthal bei Bad Staffelstein hat es in der Nacht zum Mittwoch in einer Hackschnitzelanlage eines Hotels einen Großbrand gegeben. Foto: NEWS5 / Merzbach



Die private Hackschnitzelanlage eines Hotels im Bad Staffelsteiner Ortsteil Schwabthal geriet nach Polizeiangaben gegen 23.30 Uhr in Brand. Mehr als 160 Feuerwehrleute

kämpften bis in die Morgenstunden gegen die Flammen. Verletzt wurde niemand. Warum die mit Hackschnitzel und Pressballen befüllte Heizanlage brannte, ist bislang unklar.

Das Kraftwerk gehört zu einem Hotel in Bad Staffelstein und wird mit Hackschnitzeln sowie Strohballen befeuert.

Hier geht es zu allen Polizeimeldungen des Tages.

Bilderstrecke zum Thema Feuer zerstört Heizkraftwerk in Bad Staffelstein In Schwanthal bei Bad Staffelstein hat der Brand eines Heizkraftwerks einen Sachschaden von rund 500.000 Euro angerichtet. Verletzt wurde dabei niemand. Die Ursache für das Feuer war zunächst unklar.



fr

Mail an die Redaktion