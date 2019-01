Ein Schwertransporter, der einen rund drei Millionen Euro teuren Rettungshubschrauber verladen hatte, ist in der Nacht auf Montag auf der A3 bei Kirchroth im Landkreis Straubing-Bogen in eine Leitplanke gekracht. Dabei rutschte die teure Fracht eine Böschung hinab. Die Bergungsarbeiten gestalteten sich schwierig. Die Bergung dauerte vom Unfallzeitpunkt gegen Mitternacht bis etwa 13.30 Uhr am Montag. Weil die rechte Spur währenddessen gesperrt war, staute sich der Verkehr währenddessen erheblich. © NEWS5 / Auer