Hummels und Co.: So feiern die Promis auf der Wiesn

Nicht nur der Fußballstar lässt sich am Münchner Oktoberfest sehen - vor 19 Minuten

MÜNCHEN - Es ist Wiesn-Zeit und damit wird zugelich auch die Periode des Jahres eingeläutet, in dem sich die Stars und Sternchen in Tracht und Dirndl vor die Kameralinse wagen. Wer schon alles das Münchner Traditionsfest besucht hat, gibt es in unserer Bildergalerie zu sehen.

