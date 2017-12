Hunderte Unfälle: Schnee-Chaos auf Frankens Straßen

Mindestens 50 Verletzte und ein Millionen-Schaden - vor 41 Minuten

NÜRNBERG/BAYREUTH - Glätte, Staus, rutschige Straßen: Der Wintereinbruch am Sonntag sorgte in ganz Franken für ein Schnee-Chaos auf den Straßen. Weit über 300 Unfälle mit Dutzenden Verletzten und zwei Toten registrierte die Polizei bislang - die Nacht dürfte für die Retter unruhig werden.

Am Autobahnkreuz Bayerisches Vogtland landete ein 25-Jähriger mit seinem Wagen auf dem Dach. Foto: News5/Fricke



Offenbar kam der Wintereinbruch für viele Franken überraschender als gedacht. Erstmals in diesem Jahr mussten Räumdienste großflächig ausrücken, ein stundenlanger Schneeschauer bedeckte weite Teile der Region. Ein Schauer, der offenbar nicht ohne Folgen blieb.

"Im Minutentakt kommen neue Unfälle dazu", sagt etwa ein Sprecher der Polizei Mittelfranken. Rutschende Autos, umgefahrene Schilder, Kollisionen - es sei so ziemlich alles dabei, heißt es aus dem Polizeipräsidium. Bis zum Nachmittag habe man etwa 165 Unfälle registriert, die Zahl dürfte mittlerweile jedoch deutlich höher liegen, so der Sprecher. "Es nimmt kein Ende."

"Das war es noch nicht"

Für den Beifahrer des Twingo kam jede Hilfe zu spät. Foto: ToMa



Besonders schwer verunglückte ein Twingo im Nürnberger Stadtsüden. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor der 22-jährige Fahrer die Kontrolle über seinen Wagen und kam in den Gegenverkehr. Dort bohrte sich ein Seat in die linke Tür, der Beifahrer starb noch an der Unfallstelle. Die Witterung dürfte bei dem Unfall eine gewichtige Rolle gespielt haben, noch laufen die Ermittlungen zur genauen Ursache aber.

Im Nürnberger Land kamen die Räumdienste beinahe nicht mehr hinterher. Die Fahrt, sagen Betroffene, glich einer "langsamen Rutschpartie". In Wippenau im Landkreis Ansbach schlitterte ein 23-Jähriger mit seinem Wagen von der Fahrbahn. Ein Bremsmanöver misslang, er krachte gegen ein Schild und blieb im Straßengraben liegen. Der Mann blieb jedoch unverletzt.

Auch in Oberfranken kommt auf Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienste eine unruhige Nacht zu. Bis zum Nachmittag habe es 120 Unfälle gegeben, sagt ein Sprecher des Präsidium Oberfranken. Er betont aber auch: "Die Tendenz ist klar steigend, das war es noch nicht." Mindestens 30 Menschen wurden bei Unfällen verletzt, fünf von ihnen schwer.

Tödlicher Unfall bei Kulmbach

Eine Fahranfängerin starb bereits am Nachmittag bei Kulmbach, nachdem sie auf schneeglatter Straße die Kontrolle über ihren Opel Corsa verlor und in einen Audi krachte. Die Wucht des Aufpralls muss enorm gewesen sein, teilt die Polizei mit. Im Krankenhaus erlag die 18-Jährige ihren lebensgefährlichen Verletzungen. Der Fahrer des Audi wurde lediglich leicht verletzt.

In Kasbach im Landkreis Forchheim geriet ein Autofahrer in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einem anderen Wagen frontal. Dabei wurden beide Fahrer verletzt, wie schwer blieb zunächst aber unklar. In der Nähe von Bayreuth schleuderte der Volkswagen eines Mannes gegen ein Verkehrsschild. Ein schwarzer Hyundai, der dem Wagen ausweichen musste, prallte durch das Ausweichmanöver in ein anderes Fahrzeug und fing Feuer. Verletzt wurde dabei offenbar niemand.

Insgesamt, sagt ein Sprecher der oberfränkischen Polizei, liegt der Sachschaden durch Glätte-Unfälle bei 300.000 Euro. Das sei aber nur eine "grobe Schätzung", betont er. Besonders die Hochlagen in Oberfranken, etwa das Fichtelgebirge, seien ein Unfall-Schwerpunkt. In der gesamten Region dürfte der Schaden in die Millionen gehen.

"Passen Sie Ihre Geschwindigkeit den winterlichen Straßenverhältnissen an und fahren Sie besonders vorausschauend", appelliert die Polizei an alle Autofahrer. Tipps, wie Sie Ihr Fahrzeug winterfest machen, finden Sie hier:

