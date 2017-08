Hurra, die Sonne scheint: Zumindest bis Mittwoch

NÜRNBERG - Der August neigt sich allmählich dem Ende, gestaltet dieses jedoch äußerst angenehm - zumindest bis Mittwoch. Während der Wochenanfang mit sommerlichen Temperaturen glänzt, machen sich am Donnerstag schon wieder Wolken über Franken breit.

Sommer, Sonne, Sonnenschein: Die Woche beginnt ja schon mal gut. Doch die Freude über die angenehmen Temperaturen währt nicht lange - leider. © dpa



Der August verabschiedet sich versöhnlich und gewährt den Franken bestes Sommerwetter. Das bestätigt der fränkische Wetterochs: "Von Montag bis Mittwoch herrscht freundliches und sehr wahrscheinlich trockenes Hochdruckwetter."

Dementsprechend erfreulich startet auch der Montag mit Höchstwerten von 25 Grad. Wer sich nach einer Abkühlung sehnt, der muss entweder mit dem Griff in den Kühlschrank oder Gang ins Freibad vorliebnehmen. Denn Regenschauer gibt es nicht. Apropos Freibad, die beliebtesten Badestätten der Region sind übrigens in unserer Bildergalerie zu finden.

Auch am Dienstag zieren drei Sonnensymbole die Tagesprognosen des Wetterdienstes von nordbayern.de. Die Temperaturen pendeln sich zwischen 23 und 29 Grad ein, der Sprung ins kühle Nass ist also auch dann besonders reizvoll.

Die 30-Grad-Marke knackt dann der Mittwoch, der auch mit 10,5 Sonnenstunden zum Wochen-Höhepunkt wird. Eine schwache Brise aus Südsüdost, wie wetter.de meldet, macht den hitzigen Tag dann noch ein wenig angenehmer.

Doch das Sommerhoch sollte im Frankenland in jedem Fall ausgenutzt werden, denn bereits am Donnerstag droht eine unschöne Überraschung. Bereits am Morgen besteht Gewittergefahr. Die Regenwahrscheinlichkeit beträgt satte 60 Prozent, so der Wetterdienst von nordbayern.de.

