Im Regen auf Eiersuche: Ostern wird nass

NÜRNBERG - Wer sich doch noch Hoffnungen auf ein frühlingshaftes Osterfest gemacht hat, muss leider gleich enttäuscht werden. Nur der Karfreitag schenkt uns mit etwas Glück ein paar Sonnenstrahlen, ansonsten bleibt es kalt und nass.

Grau und nass: Das Osterfest wird leider nicht so farbenfroh wie die zu findenden Eier. © Holger Hollemann/dpa



Am Gründonnerstag macht das Wetter nur bedingt Anstalten, sich zu bessern, denn es bleibt wohl stark bewölkt, wie auch in den letzten Tagen. Der Wetterdienst von nordbayern.de sagt dabei Temperaturen von 6 bis 10 Grad voraus. Mit etwas Glück zeigt sich ab und zu die Sonne, vereinzelte Regenschauer bleiben uns jedoch nicht erspart. Der schwache bis mäßige Wind soll bis zum späten Nachmittag wieder abflauen.

Die Nacht zum Karfreitag hin kratzt an der Null-Grad-Marke. Tagsüber klettern die Temperaturen dann auf bis zu 13 Grad, so die Vorhersage von Wetter.com. Zwischenaufheiterungen sind möglich. Hoffnung auf ein frühlingshaftes Osterfest macht das jedoch trotzdem nicht, denn über die Feiertage zieht ein Tief von Frankreich kommend über uns hinweg. Der Samstag wartet mit viel Regen auf und auch am Ostersonntag ist eine Besserung laut dem Wetterdienst von nordbayern.de erst in den Abendstunden in Sicht. Die Ostereiersuche sollte wohl vorsorglich ins Trockene verlegt werden.

Auch am Ostermontag ist noch nicht viel vom Frühling zu spüren. Laut dem Wetterochs für Franken wird es zwar besser - große Sprünge werden die Temperaturen jedoch nicht machen.

Frühlingsgefühle kommen somit noch nicht auf, doch schon jetzt können sich Hobbygärtner Gedanken über die ersten richtigen Frühlingstage machen. Hier haben wir Tipps zum Start in die Gartensaison - denn da heißt es schon jetzt: "O'pflanzt is!"

Gartentipp: Wer seinen Rücken schonen möchte und wenig Platz hat, legt ein Hochbeet an. Hier im Nürnberger Land im Kreislehrgarten Ezelsdorf findet die Idee bereits Anklang. © Renner



