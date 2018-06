Immer noch keine Gewissheit im Fall Sophia L.

Die Ermittler und Angehörigen warten immer noch auf den DNA-Abgleich - vor 1 Stunde

BAYREUTH/MADRID - Seit zwei Wochen gilt sie inzwischen als vermisst, noch immer gibt es keine Gewissheit im Fall Sophia L.: Die Ermittler und Angehörigen warten noch immer auf den DNA-Abgleich der in Spanien gefundenen Leiche.

Nach wie vor sind vier Ermittler aus Deutschland – zwei aus Bayreuth und zwei aus Leipzig – in Spanien vor Ort im Einsatz. © Jesus Andrade/El Correo/dpa



Ermittler und Angehörige warten immer noch auf Gewissheit: Ist die in Spanien gefundene Leiche die seit zwei Wochen vermisste Studentin Sophia L.? Man habe noch kein Ergebnis des DNA-Abgleichs, sagte der Leitende Oberstaatsanwalt Herbert Potzel am Mittwoch in Bayreuth.

Der Abgleich des genetischen Fingerabdruckes soll Klarheit bringen, ob es sich bei der Toten um die 28-Jährige handelt, die von Leipzig aus nach Bayern trampen wollte. Nach wie vor seien vier Ermittler aus Deutschland – zwei aus Bayreuth und zwei aus Leipzig – in Spanien vor Ort im Einsatz, sagte Potzel weiter.

Die junge Frau aus Amberg in der Oberpfalz war am 14. Juni an einer Tankstelle an der Autobahn 9 bei Leipzig in einen Lastwagen mit marokkanischer Zulassung gestiegen. Danach verlor sich ihre Spur. Eine Woche später wurde in Nordspanien eine weibliche Leiche gefunden. Die GPS-Daten des Lastwagens, dessen Fahrer inzwischen in Spanien in Haft sitzt, legten den Verdacht nahe, dass es sich dabei um die sterblichen Überreste der Studentin handeln könnte.

Als Tatort vermuten die Ermittler Oberfranken. Der Verdächtige hatte eine Überstellung an die deutschen Behörden akzeptiert. Darüber würden die Behörden jedoch erst entscheiden, wenn die Identität der gefundenen Leiche feststehe, sagte Potzel.

dpa