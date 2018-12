Imposanter Aufbau: Zirkus Flic Flac errichtet Zelt in Nürnberg

Aufbauarbeiten statt Artistik - Der Zirkus nimmt gestalt an - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Das gelb-schwarze Zelt auf dem Volksfestplatz am Dutzendteich nimmt langsam Gestalt an. Bis zum 22. Dezember muss das Zelt stehen, denn dann verzaubert der Zirkus wieder mit Spitzenartistik, Comedy und einem Hauch von Wahnsinn in seiner großen Weihanchtsshow. Die Bilder zu den aufwendigen Aufbauarbeiten!

Bilderstrecke zum Thema Hereinspaziert! Der Aufbau des Zirkus "Flic Flac" in Bildern Arbeiten in luftigen Höhen und aufwendige Befestigungsmaßnahmen - Ab dem 22. Dezember beehrt der Flic Flac Zirkus Nürnberg einmal mehr mit einer magischen Weihnachtsshow. Bis es so weit ist, stehen jedoch noch einige Aufbauarbeiten an. Bilder des schwarz-gelben Zelts auf dem Weg zur Vollendung gibt es hier.



mt