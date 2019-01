In der Kälte zurückgelassen: Schäferhund Rox ausgesetzt

Ein altes, krankes Tier auszusetzen, ist feige und mies“ - vor 1 Stunde

STARNBERG - Auf einer Decke, angeleint an einen Zaun findet eine Mitarbeiterin des Tierheims Starnberg den Schäferhund Rox am Freitag. Neben ihm eine Reisetasche mit Halsbändern, Leinen und einem Brief: Um Rox kann sich nicht länger gekümmert werden, steht darin. Beim Tierheim herrscht Unverständnis.

Gegen 7 Uhr in der Früh entdeckte eine Mitarbeiterin den Schäferhund am Starnberger Franziskusweg. In dem beigelegten Brief steht, dass "der Hund einer älteren Dame gehört hatte, die sich jetzt krankheitsbedingt nicht mehr kümmern kann", berichtet Tierheimleiterin Christine Hermann.

"Der Hund war unterkühlt. Ein altes, krankes Tier auszusetzen, ist feige und mies", sagt Hermann. Man hätte Rox auch am Morgen vorbeibringen können, "statt eine Nacht-und-Nebel-Aktion zu starten", berichtet sie dem Münchner Merkur.

Rox ist sieben oder acht Jahre alt, ruhig und freundlich. Den oder die Besitzerin ausfindig zu machen, gestaltet sich schwierig. Denn ein Impfpass befand sich nicht in der Tasche.

"Man hat uns aber auch schon Kisten mit Katzen oder Kleintieren hingestellt", so Hermann. Tiere auszusetzen ist gesetzlich verboten. Den Fall Rox hat das Tierheim bei der Polizei angezeigt. "So verfahren wir und andere Tierschutzvereine eigentlich immer."

Da das Starnberger Tierheim nicht genug Kapazitäten hat, wurde Rox nun an eine Einrichtung in Iffeldorf vermittelt, die sich auf ältere Tiere spezialisiert hat.

