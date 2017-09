In die Sonne gelegt: Mann löst Hubschraubereinsatz aus

Der durchnässte 38-Jährige wollte sich unweit von Bahngleisen trocknen - vor 17 Minuten

HATTENHOFEN - Weil er sich nach einem Regenschauer zum Trocknen auf einen Feldweg neben Bahngleisen legte, hat ein 38-Jähriger nahe dem oberbayerischen Hattenhofen einen Hubschraubereinsatz ausgelöst.

Die Notfallleitstelle der Deutschen Bahn informierte die Bundespolizei am Sonntag, dass jemand bei Hattenhofen (Landkreis Fürstenfeldbruck) auf einem Feldweg neben den Gleisen liegen würde. Wie die Beamten am Montag mitteilten, machten sich eine Streife und ein Helikopter auf den Weg. Schließlich sei nicht auszuschließen gewesen, dass dort ein schwer verletzter Mensch liegt. Wenig später trafen die Polizisten dann jedoch den 38-Jährigen auf dem Feldweg an. Er sagte, er sei von einem Regenschauer völlig durchnässt gewesen und habe sich zum Trocknen in die Sonne gelegt.

dpa