In Gegenverkehr geprallt: 27-Jähriger schwerst verletzt

Audifahrer wollte einen Lastwagen überholen - Auch Frau verletzt - vor 23 Minuten

GATTENDORF/HOF - Beim Überholvorgang am Montag auf der Staatsstraße zwischen Jägersruh und Gattendorf im Landkreis Hof prallte ein Mann mit seinem Audi frontal in den Gegenverkehr. Er musste mit schwersten Verletzungen ins Krankenhaus geflogen werden. Die Straße war für mehrere Stunden gesperrt.

Bilderstrecke zum Thema Audi prallt frontal in Seat: Zwei Verletzte bei Hof Am Montagnachmittag kam es auf der Staatsstraße zwischen Jägersruh und Gattendorf im Landkreis Hof zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Audi kollidierte beim Überholvorgang auf der Gegenspur mit einem Seat. Der 27-Jährige Audi-Fahrer wurde schwerst verletzt, die Fahrerin des Seat zog sich mittelschwere Verletzungen zu.



Gegen 14.35 Uhr war ein 27-Jähriger aus Plauen mit seinem Audi A6, von Hof kommend, in Richtung A93 unterwegs. In einer langgezogenen Rechtskurve wollte er dann einen vorausfahrenden Baustellenlastwagen überholen. Dabei übersah er laut Polizeiangaben den Gegenverkehr und stieß zunächst gegen den rechts neben ihm fahrenden Lkw. Im Anschluss kollidierte er mit dem entgegenkommenden Seat Alhambra, der von einer Frau aus dem Landkreis Hof gefahren wurde.

Der 27-jährige Audi-Fahrer wurde in seinem Pkw eingeklemmt und musste von den freiwilligen Feuerwehren Gattendorf und Regnitzlosau aus seinem völlig demolierten Fahrzeug geborgen werden. Mit schwersten Verletzungen wurde er per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Die Frau erlitt mittelschwere Verletzungen und kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Ein Gutachter war vor Ort, um die Unfallursache zu klären. Die Staatsstraße musste bis 18 Uhr in beide Richtungen komplett gesperrt werden. Laut Angaben der Polizei entstand ein Sachschaden in Höhe von 75.000 Euro.

