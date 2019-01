In Hinterhof gelockt: Unbekannte rauben Tourist aus

Männer gaben vor, Opfer zu einem Autohändler zu begleiten - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Am helllichten Mittwochnachmittag ist ein 37-Jähriger an der Äußeren Sulzbacher Straße von zwei Männern beraubt worden. Das Opfer hatte die Täter zuvor nach Autohändlern gefragt.

Der 37-Jährige Serbe war als Tourist nach Nürnberg gekommen, um hier einen Gebrauchtwagen zu kaufen. Gegen 15 Uhr sprach er nahe der Shell-Tankstelle an der Äußeren Sulzbacher Straße zwei Männer an, die sich in serbischer Sprache unterhielten. Er fragte nach Gebrauchtwagenhändlern; die beiden Männer boten ihm an, ihn zu einem Autohändler in der Nähe zu begleiten.

Noch in der Äußeren Sulzbacher Straße lockten die Unbekannten den 37-Jährigen in einen Hinterhof und schlugen ihn dort zu Boden. Während einer der Täter weiter auf das Opfer einschlug, zerrte ihm der andere die Jacke, in der sich ein Kuvert mit einigen Tausend Euro Bargeld befand, herunter. Mit der Beute flüchteten die Räuber in unbekannte Richtung. Der 37-Jährige wurde lediglich leicht verletzt.

Nach seiner Beschreibung ist einer der Räuber 1,85 bis 1,90 Meter groß, 40 bis 45 Jahre alt und kräftig bis korpulent. Er hatte kurze, schwarze Haare und trug einen schwarzen Blouson mit Kapuze. Sein Komplize ist etwa 1,75 Meter groß, 30 bis 35 Jahre alt und von normaler Figur. Er hatte dunkelblonde bis hellbraune, kurze Haare und trug eine dicke, schwarze Jacke mit seitlichen Streifen. Beide Täter sprachen serbisch. Die Kripo ermittelt und bittet mögliche Zeugen, sich unter Telefon 21 12-33 33 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

