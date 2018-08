"Indiskutabel": Herrmann schließt CSU-Koalition mit AfD aus

ERLANGEN - Im rechten Spektrum der CSU rumort es: Die Landessprecher des "Konservativen Aufbruchs" distanzieren sich von Äußerungen des Erlanger Stadtrats Stefan Rohmer, die CSU solle im Landtag mit der AfD koalieren.

Zeigt der Alternative für Deutschland (AfD) die kalte Schulter: Bayerns Innenminister Joachim Herrmann. Foto: Lino Mirgeler/dpa



Als Landessprecher sind auf der Internetseite des "Aufbruchs" Tobias Hohenberger (Oberkotzau), Felix Schönherr (München), Thomas Jahn (Kaufbeuren) Oliver Rabe (Büchenbach im Kreis Roth) und Lars Bergen (Forstinning) genannt. Sie stellen nun in einer Reaktion auf Rohmers Aussagen fest, dass sich CSU-Generalsekretär Markus Blume schon im Juli eindeutig gegen eine Koalition mit der AfD ausgesprochen hatte. Somit verstehen sie Rohmers Aussage als "Beitrag zu einer unionsinternen Debatte", die "ergebnisoffen" geführt werden müsse.

Allerdings habe sich der Regionalverband Konservativer Aufbruch Mittelfranken bereits vor einigen Wochen wegen interner Differenzen aufgelöst. Rohmers Äußerungen seien daher als Einzelmeinung eines CSU-Mitglieds und Erlanger Stadtrats zu werten.

Das sieht Rohmer anders. Der promovierte Mediziner bezeichnet sich in einer offiziellen Mitteilung als "1. Sprecher Konservativer Aufbruch Mittelfranken" und nennt zwei Stellvertreter: Volker Leiste und Maximilian Kunkel, beide ebenfalls aus Erlangen.

Herrmann greift ein

Der Bezirksvorsitzende der CSU Mittelfranken, Innenminister Joachim Herrmann, hat die Überlegungen Rohmers zu einer Koalition mit der AfD unterdessen binnen weniger Stunden als "indiskutabel und absurd" zurückgewiesen. Für die CSU sei jede Form von Zusammenarbeit oder Koalition mit der AfD genauso ausgeschlossen wie mit der Linkspartei. Das gelte auf allen politischen Ebenen.

Auslöser der Debatte, so schreibt der Konservative Aufbruch, war die Forderung des schleswig-holsteinischen Ministerpräsidenten Daniel Günther, die CDU solle Koalitionen mit der Linken zumindest auf Landesebene nicht länger ausschließen. Der "Aufbruch" sieht als sein Ziel an, Wähler aus dem bürgerlich-konservativen Spektrum zurückzugewinnen. Als Themenfelder werden an erster Stelle Migration und dann Europa, innere Sicherheit und öffentliche Finanzen genannt.

Wie Schwarz-Blau

Die CSU-interne Diskussion nimmt inzwischen breiten Raum in sozialen Netzwerken ein. Interessant sind die Parallelen, die Kommentatoren zu Schwarz-Blau in Österreich ziehen, wo Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) eine Koalition mit der FPÖ um Vizekanzler Heinz-Christian Strache eingegangen ist. Politisch entspricht die ÖVP der CSU, die populistische FPÖ ist der AfD ähnlich.

