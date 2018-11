Indonesien: Toter Wal mit sechs Kilo Plastik im Bauch gestrandet

Plastikflaschen, Seile und Holz im Magen des Tieres entdeckt

JAKARTA - An der Küste Indonesiens ist ein toter Wal mit knapp sechs Kilogramm Plastik im Magen angespült worden. "Der Müll im Magen des Wals bestand unter anderem aus Plastikflaschen, Plastikseilen, Holz und einem Paar Gummisandalen", sagte der Leiter des Nationalparks Wakatobi, Laode Ahyar, am Dienstag.

Vor der indonesischen Insel Sulawesi hatten Fischer einen toten Wal mit fast sechs Kilo Plastik im Magen entdeckt.



Konkret waren beispielsweise 115 Plastikbecher, 25 Plastiktüten und mehr als 1000 weitere Plastikteile in dem Kadaver, wie der Deutschlandfunk berichtet. Das Tier fanden die Fischer am Montag vor der Insel Sulawesi. Indonesien gilt neben China und den Philippinen als einer der größten Verursacher von Plastikverschmutzung in den Ozeanen.

dpa