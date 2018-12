Innenministerium serviert Blutwurst auf Islamkonferenz

Grünen-Politiker Volker Beck sieht "in puncto Respekt Luft nach oben" - vor 1 Stunde

BERLIN - Dieses Thema kocht gerade im Netz hoch: Weil das Innenministerium am Mittwoch auf seiner Islamkonferenz ausgerechnet Blutwurst serviert hat, entbrannte eine Debatte über Respekt und Fingerspitzengefühl. Nun hat die Behörde reagiert.

Etwas Speck und Schwarte, dazu Schweinefleisch und - blut, Gewürze, Ziebeln und natürlich das entsprechende Knowhow braucht es, um eine Blutwurst herzustellen, ein traditionell deutsches Gericht. Aber eben auch eines aus Schweinefleisch, weshalb - und dafür muss man kein Islamexperte sein - es für gläubige Moslems nicht in Frage kommt. Dass das Bundesministerium des Inneren unter Leitung von Horst Seehofer auf der 12. Islamkonferenz, die am Mittwoch in Berlin stattfand, den Teilnehmern und Teilnehmerinnen nun aber ausgerechnet diese Speise vorsetzte, stießt dem Journalisten Tuncay Özdamar sauer auf.

Er twitterte: "Auf der #Islamkonferenz gestern in Berlin gab es wieder Schweinefleisch auf dem Buffet. Es wurde Blutwurst serviert. İnşallah halal. Welches Zeichen will Seehofers Innenministerium damit setzen? Ein wenig Respekt vor Muslimen, die kein Schweinefleisch essen, wäre angebracht."

Auf der #Islamkonferenz gestern in Berlin gab es wieder Schweinefleisch auf dem Buffet. Es wurde Blutwurst serviert. İnşallah halal.

Welches Zeichen will Seehofers Innenministerium damit setzen?

Ein wenig Respekt vor Muslimen, die kein Schweinefleisch essen, wäre angebracht. pic.twitter.com/HMsMAzOiZ6 — Tuncay Özdamar (@TuncayOezdamar) 29. November 2018

WDR-Redakteur Özdamar selbst bezeichnet sich als unreligiös, er isst auch Schweinefleisch. Es gehe ihm, so teilt er weiter mit, nicht um eine persönliche Kränkung, der Redakteur vermisst lediglich das "Fingerspitzengefühl" bei der Auswahl des Caterings. In der Netzgemeinde stößt Özdamars Vorstoß auf gemischte Reaktionen. Einige User sind der Meinung, dass es doch auch ein Zeichen der Toleranz sei, wenn die gläubigen Moslems die Blutwurst - und es gab ja auch noch Alternativen am Buffet - nicht als religiösen Affront wahrnehmen würden. Grünen-Politiker Volker Beck hingegen schrieb auf Twitter: "Bei der Protokollabteilung des @BMI_Bund war essenstechnisch in puncto Respekt in der Tat noch Luft nach oben."

Die Antwort der Behörde ließ nicht lange auf sich warten. Via Twitter schrieb das BMI, dass es insgesamt 13 verschiedene Speisen (sowohl halal und vegetarisch, als auch Fleisch und Fisch) angeboten habe. Die Gerichte seien zudem auch deutlich gekennzeichnet gewesen. "Sollten sich einzelne Personen dennoch in ihren religiösen Gefühlen gekränkt gesehen haben, bedauern wir dies."

Im Sinne einer sachlichen Debatte weisen wir darauf hin, dass eine Kennzeichnung der Speisen stattgefunden hat. Zudem wurde das Servicepersonal unterwiesen, zu den einzelnen Speisen auskunftsfähig zu sein. pic.twitter.com/GThscT21TP — Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat (@BMI_Bund) 1. Dezember 2018

psz