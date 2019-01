Innenstadt von Hof: 27-Jähriger zersticht Reifen von 16 Autos

Die Polizei stellte bei dem Mann einen Alkoholwert von fast 1,4 Promille fest - vor 1 Stunde

HOF - In der Nacht zum Sonntag hat ein Mann in der Innenstadt in Hof wahllos die Reifen mehrerer Autos zerstochen. Eine Zeugin konnte das Treiben beobachten und verständigte die Polizei.

Mindestens 2000 Euro Sachschaden und den Ärger mehrere Autobesitzer hat ein Mann in der Nacht zum Sonntag in Hof verursacht. Wie die Polizei bekannt gab, zerstach der 27-Jährige im Bereich der Königs-, Pfarr- und Friedrichsstraße insgesamt 18 Reifen von 16 geparkten Fahrzeugen. Eine Zeugin beobachtete den Straftäter bei seinem wahllosen Streifzug und alarmierte kurz nach Mitternacht die Polizei.

Mehrere Streifenfahrzeuge nahmen sofort die Fahndung auf, sodass der Täter nur kurze Zeit später in der Landwehrstraße vorläufig festgenommen werden konnte. Das Messer, mit dem der 27-jährige Leiharbeiter die Reifen beschädigt hatte, stellten die Beamten sicher.

Ein Alkoholtest, den die Beamten bei dem Mann durchführten, ergab einen Wert von fast 1,4 Promille. Um weitere Straftaten zu verhindern, wurde der Mann für den Rest der Nacht in einer Polizeizelle untergebracht, in der er seinen Rausch ausschlafen konnte.

