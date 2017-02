Iphofen: Mann und Frau tot in Wohnung gefunden

IPHOFEN - Zwei Tote am Valentinstag: In einem Einfamilienhaus in Iphofen im Landkreis Kitzingen hat die Polizei in den Abendstunden zwei Tote gefunden. Wie die beiden ums Leben kamen, ist bislang noch nicht bekannt.

In einem Wohnhaus in Iphofen sind am Dienstag zwei Tote gefunden worden. Foto: NEWS5 / Herse



Bei den beiden Toten handelt es sich nach Angaben der Polizei um eine Frau und einen Mann. Unbestätigten Angaben zufolge soll eine der beiden Leichen im rückwärtigen Teil einer Garage gefunden worden sein, die andere im Haus selbst.

Spekulationen, es handele sich um eine Beziehungstat, wollte die Polizei bislang nicht bestätigen.

